Na Prešovskej univerzite študuje viac ako 1400 zahraničných študentov
Zahraniční študenti, ktorí sa hlásia na študijné programy vyučované v slovenskom jazyku, musia spĺňať rovnaké podmienky ako slovenskí uchádzači.
Autor TASR
Prešov 8. apríla (TASR) - Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove v súčasnosti študuje viac ako 1400 zahraničných študentov z 15 krajín sveta. Ako TASR informovala jej hovorkyňa Ingrid Timková, univerzita systematicky rozvíja podmienky pre ich štúdium, podporuje jazykovú prípravu a vytvára prostredie, ktoré prepája kultúry, skúsenosti aj nové príležitosti.
Okrem študentov z Ukrajiny ide podľa Timkovej aj o štátnych príslušníkov Bieloruska, Českej republiky, Poľska, Srbska, Kazachstanu, Severného Macedónska, Kene, Indie, Iránu, Maďarska, Ruska či Spojeného kráľovstva.
„Počet zahraničných študentov môže pôsobiť ako vysoký, no v skutočnosti ide o podiel, ktorý je bežný na vyspelých európskych univerzitách. Našou ambíciou do budúcnosti je ešte väčšia diverzifikácia krajín a posilňovanie medzinárodného prostredia,“ uviedol rektor univerzity Peter Kónya.
V oblasti zahraničných vzťahov budujú podľa neho kontakty s univerzitami nielen v regióne strednej Európy. Popri študentoch z Indie, ktorí v súčasnosti študujú na fakulte manažmentu, rokujú aj o možnostiach príchodu študentov i z iných krajín juhovýchodnej Ázie.
Zahraniční študenti, ktorí sa hlásia na študijné programy vyučované v slovenskom jazyku, musia spĺňať rovnaké podmienky ako slovenskí uchádzači. Nad rámec toho je však nevyhnutné preukázať znalosť slovenského jazyka.
„Skúšku zo slovenského jazyka sme v mnohých prípadoch presunuli až po prvý semester. Študenti tak majú priestor absolvovať bezplatný jazykový kurz, ktorý univerzita poskytuje, a následne skúšku vykonať,“ povedala prorektorka pre vzdelávanie Ivana Cimermanová.
Študentka Juliet Akoth Otieno z Kene, ktorá študuje anglický jazyk a anglofónne kultúry, vníma štúdium na Slovensku ako veľkú životnú skúsenosť. „Ľudia sú milí a vždy ochotní pomôcť. Aj keď je tu jazyková bariéra, vždy sa nájde niekto, kto poradí,“ uviedla študentka.
PU vníma internacionalizáciu ako kľúčovú súčasť svojho rozvoja. Multikultúrne prostredie prináša nové pohľady, skúsenosti a obohacuje nielen samotných študentov, ale aj celú univerzitnú komunitu.
Okrem študentov z Ukrajiny ide podľa Timkovej aj o štátnych príslušníkov Bieloruska, Českej republiky, Poľska, Srbska, Kazachstanu, Severného Macedónska, Kene, Indie, Iránu, Maďarska, Ruska či Spojeného kráľovstva.
„Počet zahraničných študentov môže pôsobiť ako vysoký, no v skutočnosti ide o podiel, ktorý je bežný na vyspelých európskych univerzitách. Našou ambíciou do budúcnosti je ešte väčšia diverzifikácia krajín a posilňovanie medzinárodného prostredia,“ uviedol rektor univerzity Peter Kónya.
V oblasti zahraničných vzťahov budujú podľa neho kontakty s univerzitami nielen v regióne strednej Európy. Popri študentoch z Indie, ktorí v súčasnosti študujú na fakulte manažmentu, rokujú aj o možnostiach príchodu študentov i z iných krajín juhovýchodnej Ázie.
Zahraniční študenti, ktorí sa hlásia na študijné programy vyučované v slovenskom jazyku, musia spĺňať rovnaké podmienky ako slovenskí uchádzači. Nad rámec toho je však nevyhnutné preukázať znalosť slovenského jazyka.
„Skúšku zo slovenského jazyka sme v mnohých prípadoch presunuli až po prvý semester. Študenti tak majú priestor absolvovať bezplatný jazykový kurz, ktorý univerzita poskytuje, a následne skúšku vykonať,“ povedala prorektorka pre vzdelávanie Ivana Cimermanová.
Študentka Juliet Akoth Otieno z Kene, ktorá študuje anglický jazyk a anglofónne kultúry, vníma štúdium na Slovensku ako veľkú životnú skúsenosť. „Ľudia sú milí a vždy ochotní pomôcť. Aj keď je tu jazyková bariéra, vždy sa nájde niekto, kto poradí,“ uviedla študentka.
PU vníma internacionalizáciu ako kľúčovú súčasť svojho rozvoja. Multikultúrne prostredie prináša nové pohľady, skúsenosti a obohacuje nielen samotných študentov, ale aj celú univerzitnú komunitu.