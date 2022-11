Na prešovskom sídlisku Sekčov modernizujú dopravnú signalizáciu

Prešov 2. novembra (TASR) - Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie na ulici Arm. gen. L. Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove si vyžiada krátkodobé dopravné obmedzenia. Potrvá od stredy do utorka (8. 11.). Radnica v tejto súvislosti žiada vodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Modernizácia a technická úprava cestnej dopravnej signalizácie sa týka priechodu pre chodcov Arm. gen. L. Svobodu – poliklinika a križovatiek Arm. gen. L. Svobodu – Exnárova, Arm. gen. L. Svobodu – Rusínska a Arm. gen. L. Svobodu – Epéria.



Signalizácia bude počas prác úplne vypnutá. Presné časy sú uvedené na webstránke mesta www.presov.sk. V prípade potreby bude premávka v spomenutých lokalitách riadená príslušníkmi dopravnej polície.



"Okrem toho bude na križovatkách dochádzať ku krátkodobým uzáverám jednotlivých jazdných pruhov s presmerovaním dopravy do voľných jazdných pruhov v trvaní približne 20 minút, z dôvodu výmeny svetelných návestidiel cestnej dopravnej signalizácie a inštalácie vozidlových detektorov - magnetometrov do vozovky cestnej komunikácie," priblížil Tomek.



Radnica žiada všetkých vodičov a chodcov, aby pri prechádzaní uvedenými priechodmi pre chodcov a križovatkami dodržiavali pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov dopravnej polície a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.