Na prešovských základných školách je denne prítomný psychológ

Prešov 26. januára (TASR) - Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je denne prítomný psychológ. So žiakmi sa stretáva v rámci sedení a rôznych programov. Žiaci sa môžu so svojimi problémami obrátiť i na ktoréhokoľvek učiteľa. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Mesto má svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných škôl. "Na každej škole máme minimálne jedného psychológa na plný, respektíve čiastočný úväzok," povedal Hudák.



Vzhľadom na aktuálnosť témy prevencie trestnoprávnej činnosti na školách je podľa jeho slov prítomnosť psychológa viac ako nevyhnutná. "Je neoddeliteľnou súčasťou školského prostredia a plní v ňom nezastupiteľné miesto. Potreba je tieto miesta zastabilizovať ako súčasť školského kolektívu, aby nepodliehali takým aspektom, ako napríklad trvanie a financovanie projektov a podobne," vysvetlil Hudák.



"Na školách je psychológ prítomný denne, spolupracuje a stretáva sa so žiakmi v rámci pravidelných sedení, programov a stretnutí, ale aj ad hoc, v jednotlivých prípadoch, poskytuje individuálne konzultácie počas dňa, aktívne oslovuje žiakov," doplnil Hudák.



Rovnako sú podľa neho na školách k dispozícii podporné tímy a koordinátori prevencie. "Aktuálne mesto zriaďuje na školách takzvané schránky dôvery 'Si v bezpečí'. Žiak sa takisto môže obracať na triedneho učiteľa, vedenie školy, hociktorého učiteľa, v ktorého cíti dôveru," dodal Hudák.