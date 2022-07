Na pretekoch v kosení ručnou kosou sa zúčastnili muži, ženy aj deti

Ľubovec 23. júla (TASR) - Dokopy 25 koscov sa zúčastnilo na sobotňajších pretekoch v kosení ručnou kosou v Ľubovci v okrese Prešov. Boli medzi nimi muži, ženy aj deti. Išlo o šiesty ročník kosenia pod Čiernou horou a zároveň piate kolo Slovenskej koseckej ligy. Ako pre TASR povedal staršina Slovenského koseckého spolku (SKS) Štefan Mjartan, takýmito podujatiami chcú nadviazať na tradície.



Najstarší účastník mal 81 rokov, najmladší osem. "Chceme ukázať, ako žili naši predkovia pred desiatkami rokov. Svoje zvieratá živili trávou, ktorú museli 'dorobiť'. Radi by sme takýmto spôsobom nadviazali na tradície," povedal.



Podľa Mjartana účasť na podobných koseckých podujatiach narušila pandémia nového koronavírusu, no postupne sa vracia do normálu. Snažia sa prilákať ľudí, ktorí vedia kosiť. "Je ich naozaj veľmi veľa, boli by sme radi, keby ukázali svoje majstrovstvo a nehanbili sa. Kosenie je krásna záslužná vec," dodal. Pripomenul, že oproti strojovému koseniu možno s ručnou kosou kosiť v každom teréne, či už na svahu alebo pri potoku.



Súčasťou pretekov býva aj ukážka klepania kosy. Prípravu kosy považuje za najdôležitejšiu. "Ak nie je dosť ostrá, kosec sa trápi a potom ho to nemotivuje," doplnil s tým, že to učia všetkých, ktorí majú záujem.



Podľa jeho slov sa vplyvom extrémneho sucha mení aj kvalita trávy, je veľmi tvrdá. "Aj tu v Ľubovci sme sa museli presunúť na iné miesto. Keď je tráva priveľmi suchá, kosí sa zle a treba mať naozaj veľmi dobre naostrenú kosu," skonštatoval Mjartan.