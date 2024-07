Na priebeh trhov dohliada v Spišskej Novej Vsi polícia

Spišská Nová Ves 19. júla (TASR) - Na priebeh Spišského trhu, ktorý sa v týchto dňoch koná v Spišskej Novej Vsi, dohliada polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že hliadky v piatok kontrolovali aj vodičov najmä v súvislosti s konzumáciou alkoholu pred jazdou. Viacerí pri kontrole nafúkali.



"Tentoraz sme od 5.30 h počas štyroch hodín neuzavreli úplne celé mesto, ale vodičov sme na zistenie požitia alkoholu v Spišskej Novej Vsi zastavovali náhodne," uviedla hovorkyňa s tým, že skontrolovali 2384 vodičov. Prvým účastníkom cestnej premávky pod vplyvom alkoholu bol cyklista, ktorý len pár minút po začiatku kontrolnej akcie nafúkal takmer 0,4 promile. "Počas rána boli pod vplyvom alkoholu dvaja cyklisti a osem vodičov, u ktorých dychové skúšky dosiahli hodnotu pod jedno promile. O ich ďalšom osude rozhodne správny orgán. Jeden vodič, ktorého výsledok dychovej skúšky bol 1,77 promile, putoval po ukončení potrebných procesných úkonov do cely policajného zaistenia a neminie ho obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," priblížila Ivanová.



Policajti počas kontroly zistili u vodičov aj 52 priestupkov, ktoré riešili v blokovom konaní. Zadržali päť osvedčení o evidencii vozidla a jedny tabuľky s evidenčným číslom za nevyhovujúci technický stav vozidla.



Ivanová dodala, že v teréne sa počas celej doby trvania Spišského trhu uniformovaní i neuniformovaní príslušníci Policajného zboru. Dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku osôb a v súvislosti s obmedzeniami v doprave vodičov aj navádzajú na obchádzkové trasy. Úplne uzavreté sú až do nedele 21. júla Letná a Zimná ulica, Štefánikovo a Radničné námestie aj časť ulíc Ing. O. Kožucha, Elektrárenskej a Školskej.



Hoci podujatie odštartovalo už vo štvrtok (18. 7.), najväčší nápor verejnosti polícia očakáva práve počas piatkového večera a víkendových dní. V tejto súvislosti upozorňuje návštevníkov, aby zvýšili opatrnosť a dávali si pozor na osobné veci. Okrem iného odporúča si peniaze uložiť do vnútorného vrecka na oblečení a v žiadnom prípade ich nenosiť v zadnom vrecku nohavíc.