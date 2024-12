Na priečelí múzea v Košiciach bude živý orloj z rozprávkových postáv

Košice 29. decembra (TASR) - Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si v závere roka pripravilo pre deti i dospelých živý orloj. Po minulom roku, keď sa múzejníci predstavili na arkádach Katovej bašty v úlohách trestancov z Miklušovej väznice a priblížili divákom drsný život v 17. storočí, v nedeľu o 17.00 h na priečelí Historickej účelovej budovy na Námestí maratónu mieru predvedú verejnosti kultové postavy z rozprávok. TASR o tom informovala vedúca oddelenia propagácie a prezentačnej činnosti VSM Lenka Šafranová.



"Vyrábať rekvizity bola zábava. Museli sme myslieť na to, aby ich diváci, stojaci pod múzejným balkónom, mali možnosť nielen vidieť, ale aj rozoznať. Lieskovce by v Popoluškinej dlani nespozoroval asi nik, preto sme ich nahradili kokosmi. Upravili sme ich tak, že sú na nerozoznanie od slávnych troch orieškov. Napokon v rozprávke je možné všetko a z pohľadu divákov budú kokosové lieskovce vyzerať tak akurát," skonštatovala s úsmevom múzejníčka Zuzana Kardosová, ktorá sa už túto nedeľu premení na jednu z rozprávkových bytostí.



Orlojom sa však zábava neskončí. Múzejníci si pre záujemcov pripravili aj nočnú prehliadku za symbolické vstupné. Noc v múzeu bude podľa Šafranovej plná zázrakov. "Zaiste pomôže, ak sa návštevníci do krajiny rozprávok vyberú vybavení baterkou. Nikdy nevedia, na koho natrafia počas svojej dobrodružnej cesty zákutiami čarovného sveta," tajomne uzavrela Šafranová.