< sekcia Regióny
Na priecestí v Poprade-Veľkej bude vypnuté signalizačné zariadenie
Žiadame vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, apeluje polícia.
Autor TASR
Poprad 14. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na obmedzenie na železničnom priecestí v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že z dôvodu výluky železničnej dopravy bude v utorok až do 13.30 h vypnuté signalizačné zariadenie v mestskej časti Veľká.
„Žiadame vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom,“ apeluje polícia.
