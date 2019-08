Na priecestí v Starom Smokovci sa zrazila električka s autom

Na snímke nehoda električky a osobného auta, ku ktorej došlo na železničnom priecestí v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách v smere z Popradu v piatok 2. augusta 2019. Foto: TASR Adriána Hudecová

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) – Na železničnom priecestí v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v piatok predpoludním zrazila električka s osobným autom. Krajský policajný hovorca z Prešova Igor Pavlik pre TASR uviedol, že k zrážke došlo v smere z Popradu.priblížil hovorca.Dodal, že dopravu na hlavnom ťahu v smere z Popradu do Tatier polícia odkláňa na vedľajšie cesty. Výška škôd na oboch vozidlách ani okolnosti vzniku nehody zatiaľ nie sú známe.Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč pre TASR doplnil, že doprava na trasách medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou, ako aj Popradom a Starým Smokovcom je v dôsledku nehody momentálne prerušená. Zatiaľ podľa neho nebolo potrebné zaviesť náhradnú autobusovú dopravu, do hodiny by mal byť úsek opäť sprejazdnený.uzavrel Kováč.