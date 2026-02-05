Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na priecestiach medzi Turzovkou a Makovom nefunguje signalizácia

Policajná snímka. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Zároveň všetky vlaky budú uvedenými priecestiami prechádzať s obmedzenou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Autor TASR
Turzovka 5. februára (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje motoristov na nefunkčnosť priecestných zabezpečovacích zariadení na dvoch železničných priecestiach medzi Turzovkou a Makovom.

Doplnila, že pre účastníkov cestnej premávky sú na oboch priecestiach osadené dopravné značky, ktoré informujú o poruche a vypnutí priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

Zároveň všetky vlaky budú uvedenými priecestiami prechádzať s obmedzenou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje,“ uviedla polícia.

