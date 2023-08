Na priechode Soroška opravujú oporný múr, práce budú trvať tri mesiace

Rožňava 7. augusta (TASR) - Na horskom priechode Soroška na ceste I/16 v okrese Rožňava sa v uplynulom období začala rekonštrukcia oporného múru, ktorého časť sa pre nevyhovujúci stav začiatkom roka zosypala do rokliny. Práce by mali byť ukončené do troch mesiacov a vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



Práce na horskom priechode Soroška zahŕňajú sanáciu oporného múru a zaistenie stability päty svahu v celkovej dĺžke 35 metrov i zriadenie cestných zvodidiel v dĺžke 40 metrov a ich napojenie na existujúce bezpečnostné zariadenia. Ako priblížil Guzi, doprava v predmetnom úseku je v dôsledku rekonštrukcie vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.



Oporný múr na horskom priechode Soroška bol podľa SSC v nevyhovujúcom stave. Začiatkom roka došlo k jeho poškodeniu v dĺžke približne štyroch metrov, keď sa časť múru zosypala do rokliny. "Stav je zapríčinený vymývaním jemných častí ílov a flyšov z podložia, ktoré tvoria výplňový materiál medzi uloženými kamennými blokmi a bločkami v opornom múre. Vymývanie je spôsobené prúdením podpovrchových vôd, ktoré sa predpokladá v značnom rozsahu," vysvetlil Guzi pre TASR v januári.



Oprava časti oporného múru na Soroške by mala byť ukončená do troch mesiacov. Práce za takmer 215.000 eur realizuje spoločnosť C.M.R. Slovakia. "Finančné prostriedky vyčlenené na realizáciu stavby budú hradené z bežných výdavkov údržby ciest," dodal Guzi.