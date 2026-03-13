< sekcia Regióny
Na priechode Vyšné Nemecké bude pre údržbu obmedzená nákladná doprava
Dôvodom je pravidelná údržba a metrologické overovanie cestných nápravových váh.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 13. marca (TASR) - Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude od 16. do 18. marca čiastočne obmedzená prevádzka v nákladnej doprave. Dôvodom je pravidelná údržba a metrologické overovanie cestných nápravových váh. Ako TASR informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč, údržba bude prebiehať v čase od 8.00 do 18.00 h.
„Počas vykonávania servisných prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením,“ uviedol hovorca s tým, že vodičov nákladných automobilov pri prechode štátnej hranice žiadajú o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službukonajúcich príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru.
