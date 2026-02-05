< sekcia Regióny
Na priechode Vyšné Nemecké odhalili nelegálne prepravy streliva
V prvom prípade colníci skontrolovali batožinu vodiča osobného auta. V cestovnej taške našli 250 kusov nábojov do brokovnice.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 5. februára (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) odhalili v priebehu niekoľkých dní na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod dva prípady nelegálnej prepravy streliva. Ako informoval hovorca FS Daniel Kováč, strelivo našli napriek zvýšenému náporu na hranici, a to počas bežných colných kontrol.
V prvom prípade colníci skontrolovali batožinu vodiča osobného auta. V cestovnej taške našli 250 kusov nábojov do brokovnice. Vozidlo následne presunuli do kontrolnej haly, kde vykonali podrobnú colnú kontrolu aj osobnú prehliadku vodiča. O prípade okamžite informovali políciu, ktorá si vodiča prevzala na ďalšie úkony.
V druhom prípade vodič pri vstupe na územie Európskej únie nahlásil dovoz povoleného množstva alkoholu a cigariet. Colná kontrola však ukázala, že v batožinovom priestore vozidla preváža aj 50 kusov nábojov. Na miesto prišiel vyšetrovateľ Policajného zboru SR, ktorý prípad zadokumentoval. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania. Osobu stíhajú na slobode.
Finančná správa zároveň upozorňuje cestujúcich, že dovoz, vývoz aj prevoz zbraní a streliva na neobchodné účely podlieha pravidlám. „Každý, kto prechádza cez vonkajšiu hranicu EÚ so zbraňou alebo strelivom, musí túto skutočnosť nahlásiť policajným a colným orgánom na hraničnom priechode. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list alebo zbrojný pas. Tieto povinnosti sa vzťahujú najmä na lovecké, športové, štartovacie či predvádzacie zbrane,“ dodal hovorca.
V prvom prípade colníci skontrolovali batožinu vodiča osobného auta. V cestovnej taške našli 250 kusov nábojov do brokovnice. Vozidlo následne presunuli do kontrolnej haly, kde vykonali podrobnú colnú kontrolu aj osobnú prehliadku vodiča. O prípade okamžite informovali políciu, ktorá si vodiča prevzala na ďalšie úkony.
V druhom prípade vodič pri vstupe na územie Európskej únie nahlásil dovoz povoleného množstva alkoholu a cigariet. Colná kontrola však ukázala, že v batožinovom priestore vozidla preváža aj 50 kusov nábojov. Na miesto prišiel vyšetrovateľ Policajného zboru SR, ktorý prípad zadokumentoval. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania. Osobu stíhajú na slobode.
Finančná správa zároveň upozorňuje cestujúcich, že dovoz, vývoz aj prevoz zbraní a streliva na neobchodné účely podlieha pravidlám. „Každý, kto prechádza cez vonkajšiu hranicu EÚ so zbraňou alebo strelivom, musí túto skutočnosť nahlásiť policajným a colným orgánom na hraničnom priechode. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list alebo zbrojný pas. Tieto povinnosti sa vzťahujú najmä na lovecké, športové, štartovacie či predvádzacie zbrane,“ dodal hovorca.