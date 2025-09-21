< sekcia Regióny
Na priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude obmedzenie pre kamióny
Dôvodom je pravidelná údržba cestných nápravových váh, ktorá bude trvať od 8.00 do 18.00 h.
Autor TASR
Vyšná Nemecké 21. septembra (TASR) - Na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude v pondelok (22. 9.) sčasti obmedzená prevádzka v zóne pre nákladnú dopravu. Dôvodom je pravidelná údržba cestných nápravových váh, ktorá bude trvať od 8.00 do 18.00 h. Informovala o tom Finančná správa (FS) na sociálnej sieti.
„Prevádzka bude len čiastočne obmedzená - jeden jazdný pruh zostane otvorený a bude vyznačený dočasným dopravným značením. Prosíme vodičov nákladných automobilov o trpezlivosť, ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov finančnej správy a polície,“ uviedla FS.
