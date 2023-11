Na priechode Vyšný Komárnik - Barwinek sa tvoria kolóny nákladných áut

Vyšný Komárnik 24. novembra (TASR) - Dopravná situácia na hraničnom priechode s Poľskom Vyšný Komárnik - Barwinek sa komplikuje. Vytvárajú sa tam kolóny nákladných áut. Dopravu na mieste riadi polícia. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) to zdôvodňuje tým, že pre protest sú uzavreté viaceré poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Ukrajinskí vodiči kamiónov sa presúvajú na Slovensko a musia si zakúpiť mýto.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že cestná premávka na hraničnom prechode Vyšný Komárnik je v oboch smeroch plynulá.



"Ide o situáciu, ktorá sa priebežne veľmi mení, a to predovšetkým vzhľadom na veľký počet nákladných motorových vozidiel vstupujúcich, ako aj opúšťajúcich Slovenskú republiku. Vec je pod neustálym dohľadom policajtov, ktorí na vzniknutú situáciu operatívne reagujú v snahe zabezpečiť bezpečný a plynulý prejazd nákladných ako aj osobných vozidiel," povedala Ligdayová.



Po invázii ruských vojsk na Ukrajinu od ukrajinských dopravcov nevyžadujú povolenia na prepravu v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa slovenských dopravcov to deformuje trh a znižuje konkurencieschopnosť. Aktuálne platí dohoda v rámci celej EÚ, že sa povolenky nebudú vyžadovať do 30. júna 2024. UNAS i poľskí dopravcovia žiadajú, aby ich Brusel opäť zaviedol. O ďalšom postupe vrátane prípadnej protestnej blokády hraničného priechodu Vyšné Nemecké bude UNAS rokovať v sobotu (25. 11.) na svojom mimoriadnom valnom zhromaždení.