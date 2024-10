Na priechodoch pre chodcov v Košiciach pribudnú smart LED svietidlá

Košice 24. októbra (TASR) - Vybrané priechody pre chodcov v troch košických mestských častiach (MČ) majú byť zvýraznené a osvetlené špeciálnymi asymetrickými smart LED svietidlami. Mesto Košice od toho očakáva zvýšenie bezpečnosti. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Na Sídlisku Ťahanovce pôjde o dva priechody pre chodcov, a to na Ázijskej triede - medzi Čínskou a Belehradskou ulicou, a na Európskej triede v blízkosti zastávky MHD Berlínska. Osvetlený bude aj priechod v Starom Meste na Staničnom námestí pri vstupe do Mestského parku.



Pri každom priechode z oboch strán osadia aj dopravné značenie s výstražnými svetlami. "Tie sa vďaka video-detekcii chodca rozblikajú a upozornia vodičov ešte predtým, ako niekto vstúpi na vozovku," uvádza.



Takéto dopravné značenie pribudne aj na Juhu na priechode pre chodcov na Jantárovej ulici - medzi Palárikovou a Fibichovou ulicou. Okrem toho na Palárikovej ulici č. 2 až 10 pribudne päť stožiarov so smart LED svietidlami, ktoré osvetlia chodník a cestu pred bytovým domom.



Podľa magistrátu sa zlepší viditeľnosť chodcov a zníži riziko dopravných nehôd. Práce za necelých 124.000 eur s DPH majú byť hotové do siedmich mesiacov.