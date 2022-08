Na príležitostný trh Radvanského jarmoku sa treba prihlásiť

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Radvanský jarmok v Banskej Bystrici sa blíži a v septembri sa uskutoční jeho 364. ročník. Záujemcovia o účasť na príležitostnom trhu môžu doručiť záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami na magistrát do 19. augusta osobne, e-mailom alebo poštou. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



"Po vynútenej prestávke pred dvoma rokmi a čiastočne obmedzenom uplynulom ročníku sa podujatie zapísané v roku 2011 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vráti bez obmedzení v plnom rozsahu. Príležitostný trh sa uskutoční na verejných priestranstvách mesta od 8. do 11. septembra," uvádza magistrát.



Záväzné prihlášky podľa sortimentu tovaru a druhu poskytovaných služieb možno nájsť na webe mesta.



Radvanský jarmok patrí medzi najstaršie a najobľúbenejšie podujatia v meste pod Urpínom. Návštevníci sa môžu tešiť na pestrý kultúrny program i jedlo. Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku sú remeselníci, ktorí každoročne predvádzajú svoje umenie.