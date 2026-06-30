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Na primátora Košíc bude kandidovať ako nezávislý Miroslav Sabol
Ako uviedol, pracovne pôsobí ako registrovaný konzultant a lobista na úrovni Európskej únie.
Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Za primátora Košíc bude v októbrových voľbách kandidovať ako nezávislý kandidát 36-ročný Miroslav Sabol. Oznámil to v utorok s tým, že pre kandidatúru spúšťa zber podpisov.
Ako uviedol, pracovne pôsobí ako registrovaný konzultant a lobista na úrovni Európskej únie. „Ponúkam Košiciam profesionalitu, znalosť európskeho práva, odvahu robiť správne manažérske rozhodnutia. Kandidujem ako nezávislý kandidát, ktorý chce namiesto politického marketingu priniesť fungujúce, lacnejšie a otvorené mesto pre ľudí,“ skonštatoval Sabol.
Košice podľa neho nepotrebujú ďalšie politické spory, ale krízový manažment založený na tvrdých dátach. „Moje zistenia z analýz, ktoré som postúpil slovenským kontrolným orgánom aj európskym inštitúciám, jasne ukazujú, že mesto má obrovské finančné rezervy. Kandidujem preto, aby som tieto peniaze vrátil späť do rozvoja Košíc a služieb pre obyvateľov,“ vyhlásil Sabol.
Za kľúčový bod svojho programu označuje reformu riadenia a prechod na jednoúrovňovú samosprávu, čo má priniesť úsporu miliónov eur. Presadzuje kompletné zrušenie 22 košických mestských častí, stopnutie duplicitných kompetencií a neprimerane vysokých platov lokálnych funkcionárov.
Plánuje tiež zásadne zmeniť prístup k európskym zdrojom a obstarávaniam, kde doterajšie postupy podľa neho viedli k finančnej izolácii mesta. „Ako primátor zavediem prísny, nezávislý protikorupčný audit pre každú mestskú investíciu,“ oznámil. V rámci mesta je v jeho programe transparentné obstarávania, nezávislý audit, európska ochrana whistleblowerov s využitím lobistických výsad na anonymné nahlasovanie korupcie priamo orgánom EÚ, ako aj vyšší štandard zodpovednosti s okamžitým vyvodzovaním politických dôsledkov pri vyšetrovaní či obžalobe predstaviteľov mesta.
Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS a súčasný primátor mesta Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Ako uviedol, pracovne pôsobí ako registrovaný konzultant a lobista na úrovni Európskej únie. „Ponúkam Košiciam profesionalitu, znalosť európskeho práva, odvahu robiť správne manažérske rozhodnutia. Kandidujem ako nezávislý kandidát, ktorý chce namiesto politického marketingu priniesť fungujúce, lacnejšie a otvorené mesto pre ľudí,“ skonštatoval Sabol.
Košice podľa neho nepotrebujú ďalšie politické spory, ale krízový manažment založený na tvrdých dátach. „Moje zistenia z analýz, ktoré som postúpil slovenským kontrolným orgánom aj európskym inštitúciám, jasne ukazujú, že mesto má obrovské finančné rezervy. Kandidujem preto, aby som tieto peniaze vrátil späť do rozvoja Košíc a služieb pre obyvateľov,“ vyhlásil Sabol.
Za kľúčový bod svojho programu označuje reformu riadenia a prechod na jednoúrovňovú samosprávu, čo má priniesť úsporu miliónov eur. Presadzuje kompletné zrušenie 22 košických mestských častí, stopnutie duplicitných kompetencií a neprimerane vysokých platov lokálnych funkcionárov.
Plánuje tiež zásadne zmeniť prístup k európskym zdrojom a obstarávaniam, kde doterajšie postupy podľa neho viedli k finančnej izolácii mesta. „Ako primátor zavediem prísny, nezávislý protikorupčný audit pre každú mestskú investíciu,“ oznámil. V rámci mesta je v jeho programe transparentné obstarávania, nezávislý audit, európska ochrana whistleblowerov s využitím lobistických výsad na anonymné nahlasovanie korupcie priamo orgánom EÚ, ako aj vyšší štandard zodpovednosti s okamžitým vyvodzovaním politických dôsledkov pri vyšetrovaní či obžalobe predstaviteľov mesta.
Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili súčasný starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák ako kandidát hnutia PS a súčasný primátor mesta Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, Strana rómskej koalície a DS-ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.