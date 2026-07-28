Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Regióny

Na primátora mesta Gbely opäť kandiduje Martin Jahodka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

V prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozpracovaných projektoch a predstaviť aj nové riešenia a rozvojové zámery.

Autor TASR
Gbely 28. júla (TASR) - Súčasný primátor mesta Gbely Martin Jahodka oznámil, že sa bude opätovne uchádzať o funkciu primátora v komunálnych voľbách. Kandidatúru predstavil prostredníctvom vyhlásenia na sociálnej sieti.

Uviedol, že dôveru, ktorú od občanov získal pred štyrmi rokmi, vnímal ako záväzok voči mestu a jeho obyvateľom. Podľa jeho slov majú Gbely potenciál stať sa modernejším, bezpečnejším a atraktívnejším mestom.

V prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozpracovaných projektoch a predstaviť aj nové riešenia a rozvojové zámery. Súčasťou jeho kampane bude podľa vyjadrenia aj predstavenie programu a vízie na ďalšie volebné obdobie.

Deklaroval zároveň, že chce zostať v úzkom kontakte s obyvateľmi a pri rozhodovaní mesta naďalej prihliadať na ich podnety. Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia 24. októbra 2026.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla