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Na primátora mesta Gbely opäť kandiduje Martin Jahodka
V prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozpracovaných projektoch a predstaviť aj nové riešenia a rozvojové zámery.
Autor TASR
Gbely 28. júla (TASR) - Súčasný primátor mesta Gbely Martin Jahodka oznámil, že sa bude opätovne uchádzať o funkciu primátora v komunálnych voľbách. Kandidatúru predstavil prostredníctvom vyhlásenia na sociálnej sieti.
Uviedol, že dôveru, ktorú od občanov získal pred štyrmi rokmi, vnímal ako záväzok voči mestu a jeho obyvateľom. Podľa jeho slov majú Gbely potenciál stať sa modernejším, bezpečnejším a atraktívnejším mestom.
V prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozpracovaných projektoch a predstaviť aj nové riešenia a rozvojové zámery. Súčasťou jeho kampane bude podľa vyjadrenia aj predstavenie programu a vízie na ďalšie volebné obdobie.
Deklaroval zároveň, že chce zostať v úzkom kontakte s obyvateľmi a pri rozhodovaní mesta naďalej prihliadať na ich podnety. Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia 24. októbra 2026.
Uviedol, že dôveru, ktorú od občanov získal pred štyrmi rokmi, vnímal ako záväzok voči mestu a jeho obyvateľom. Podľa jeho slov majú Gbely potenciál stať sa modernejším, bezpečnejším a atraktívnejším mestom.
V prípade znovuzvolenia chce pokračovať v rozpracovaných projektoch a predstaviť aj nové riešenia a rozvojové zámery. Súčasťou jeho kampane bude podľa vyjadrenia aj predstavenie programu a vízie na ďalšie volebné obdobie.
Deklaroval zároveň, že chce zostať v úzkom kontakte s obyvateľmi a pri rozhodovaní mesta naďalej prihliadať na ich podnety. Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia 24. októbra 2026.