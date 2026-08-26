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Na primátora Senca kandidujú traja uchádzači
Svoj záujem obhájiť mandát oznámil už na jar súčasný primátor Senca Pavol Kvál, svoju kandidatúru podal minulý týždeň ako nezávislý.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Na post primátora Senca podali kandidátne listiny traja uchádzači. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Martina Ostatníková.
Svoj záujem obhájiť mandát oznámil už na jar súčasný primátor Senca Pavol Kvál, svoju kandidatúru podal minulý týždeň ako nezávislý.
Kandidatúru na post primátora Senca ohlásil ešte v apríli aj člen Republikovej rady SaS Ľuboslav Farkaš, ako spoločný kandidát strán SaS, PS, Demokrati, Maďarské fórum, OKS a DS-ODS. Podanie kandidátnej listiny na šéfa seneckej samosprávy oznámil pred niekoľkými dňami i bývalý primátor Senca Dušan Badinský, bude kandidovať ako nezávislý.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Svoj záujem obhájiť mandát oznámil už na jar súčasný primátor Senca Pavol Kvál, svoju kandidatúru podal minulý týždeň ako nezávislý.
Kandidatúru na post primátora Senca ohlásil ešte v apríli aj člen Republikovej rady SaS Ľuboslav Farkaš, ako spoločný kandidát strán SaS, PS, Demokrati, Maďarské fórum, OKS a DS-ODS. Podanie kandidátnej listiny na šéfa seneckej samosprávy oznámil pred niekoľkými dňami i bývalý primátor Senca Dušan Badinský, bude kandidovať ako nezávislý.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a zaregistrovaní kandidátov, o čom rozhodne volebná komisia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.