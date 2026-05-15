Na primátorku Revúcej bude kandidovať poslankyňa Ľubomíra Benešová
Jej cieľom je lepšie riadené mesto, viac peňazí pre mesto Revúca a lacnejší život pre jeho obyvateľov.
Autor TASR
Revúca 15. mája (TASR) - O post primátorky Revúcej sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať Ľubomíra Benešová. Mestská poslankyňa plánuje kandidovať s podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, SaS, KDH či Za ľudí. O svojom rozhodnutí informovala v piatok na tlačovej konferencii spolu s predstaviteľmi strán, ktoré ju v kandidatúre podporujú.
„Musíme byť k sebe úprimní. Revúcej sa dnes nedarí. Kto môže, odchádza. Za prácou, za lepším životom alebo hoci len za lekárom do susedného mesta. Cítiť, že život v meste je čoraz drahší. Ľudia sa čoraz viac boja, či im vyjdú peniaze do najbližšej výplaty. A plným právom od mesta očakávajú, že im bude nápomocné pri ochrane ich peňaženiek pred vplyvmi zdražovania,“ skonštatovala Benešová s tým, že namiesto toho sa občania dočkali zdvojnásobenia poplatku za odpad, zvyšovania ceny vody, mestských poplatkov za sociálne služby či cintorínske služby.
Kandidátka na primátorku plánuje svoj volebný program predstaviť postupne, občanom chce ponúknuť svoje skúsenosti z pôsobenia v riadiacich funkciách v medzinárodných spoločnostiach i skúsenosti z verejnej a štátnej správy. Jej cieľom je lepšie riadené mesto, viac peňazí pre mesto Revúca a lacnejší život pre jeho obyvateľov.
„Prioritami sú pre mňa okrem rozvoja mesta a stabilizácie základnej mestskej infraštruktúry aj zlepšenie zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o seniorov, rodiny s deťmi, podpora miestnych podnikateľov v rozvoji služieb, v rozvoji športu a kultúry. Aby sme nemuseli z Revúcej za všetkým odchádzať,“ uviedla Benešová.
V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 sa v Revúcej o post primátora uchádzali traja kandidáti, Benešová získala vyše 27 percent hlasov. Súčasným primátorom mesta je Július Buchta, ktorý je vo funkcii od roku 2018. Ako potvrdil pre TASR, svoj mandát sa rozhodol ďalej neobhajovať. Kandidatúru na primátorku už pred časom oznámila súčasná prednostka mestského úradu Lucia Búšová.
