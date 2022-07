Na primátorku Senca bude kandidovať Palcová, zvažuje to i Kvál

Senec 19. júla (TASR) - O post primátorky mesta Senec sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať aj podnikateľka a aktivistka Andrea Palcová. Ako nezávislá kandidátka predstavuje svoju víziu na stránke andreapresenec.sk. Kandidatúru vo voľbách na primátora zvažuje tiež súčasný poslanec seneckého mestského zastupiteľstva Pavol Kvál.



Palcová na webe prezentuje svoj program, ktorého cieľom je "bezpečné, čisté a kultúrne mesto, vzdelané a šťastné deti a spokojní a zdraví seniori". Deklaruje, že spolu so svojím tímom chce spájať lokálne komunity. Zámer chce naplniť i prostredníctvom skúseností, ktoré nadobudla počas svojej profesionálnej praxe. Okruh jej najbližších spolupracovníkov tvoria hlavne ženy, majú reprezentovať "všetky aspekty života v meste Senec".



Kandidatúru na post primátora okresného mesta zvažuje aj poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Kvál. Syn bývalého primátora Dušana Kvála pre TASR uviedol, že definitívne rozhodnutie chce prijať čoskoro.



Opätovnú kandidatúru na šéfa seneckej samosprávy už potvrdil na konci apríla súčasný primátor Dušan Badinský. Kandidovať bude ako nezávislý, chce sa však uchádzať aj o podporu politických strán.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - dňom hlasovania je sobota 29. októbra.