Na Primátorskom punči sa doposiaľ vyzbieralo vyše 12.600 eur
Dobrovoľná zbierka má charitatívny rozmer a prebieha počas celého decembra s výnimkou vianočnej prestávky.
Autor TASR
Košice 9. decembra (TASR) - Viac ako 12.600 eur sa doposiaľ vyzbieralo prostredníctvom Primátorského punču od minulého pondelka 1. decembra, keď sa oficiálne začali Košické rozprávkové Vianoce vrátane vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach. Dobrovoľná zbierka má charitatívny rozmer a prebieha počas celého decembra s výnimkou vianočnej prestávky. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že v uplynulom roku sa predajom Primátorského punču podarilo vyzbierať historicky najvyššiu sumu, a to 31.500 eur. „Veríme, že teraz to bude ešte viac. Do dnešného dňa sa vyzbieralo vyše 12.600 eur. Zatiaľ najväčší úspech malo čapovanie punču členmi občianskeho združenia (OZ) Hrdlička, ktorým sa v piatok (5. 12.) podarilo zozbierať 2407,50 eura,“ uviedol. Pri čapovaní sa striedajú predstavitelia vedenia mesta spolu so starostami mestských častí, poslancami a zástupcami rôznych organizácií alebo športových klubov.
Magistrát pripomína, že výťažok poputuje na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, pacientskej organizácie Liga proti osteoporóze Slovensko - Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácie Empatia plus a OZ Hrdlička.
