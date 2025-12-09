Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Primátorskom punči sa doposiaľ vyzbieralo vyše 12.600 eur

Na snímke vianočný punč . Foto: TASR/Branislav Račko

Dobrovoľná zbierka má charitatívny rozmer a prebieha počas celého decembra s výnimkou vianočnej prestávky.

Autor TASR
Košice 9. decembra (TASR) - Viac ako 12.600 eur sa doposiaľ vyzbieralo prostredníctvom Primátorského punču od minulého pondelka 1. decembra, keď sa oficiálne začali Košické rozprávkové Vianoce vrátane vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach. Dobrovoľná zbierka má charitatívny rozmer a prebieha počas celého decembra s výnimkou vianočnej prestávky. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že v uplynulom roku sa predajom Primátorského punču podarilo vyzbierať historicky najvyššiu sumu, a to 31.500 eur. „Veríme, že teraz to bude ešte viac. Do dnešného dňa sa vyzbieralo vyše 12.600 eur. Zatiaľ najväčší úspech malo čapovanie punču členmi občianskeho združenia (OZ) Hrdlička, ktorým sa v piatok (5. 12.) podarilo zozbierať 2407,50 eura,“ uviedol. Pri čapovaní sa striedajú predstavitelia vedenia mesta spolu so starostami mestských častí, poslancami a zástupcami rôznych organizácií alebo športových klubov.

Magistrát pripomína, že výťažok poputuje na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, pacientskej organizácie Liga proti osteoporóze Slovensko - Klub osteoporózy v Košiciach, neziskovej organizácie Empatia plus a OZ Hrdlička.
.

