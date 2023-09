Cestujúci, pozor: Na prímestských spojoch v trnavskom regióne sú zmeny

Trnava 4. septembra (TASR) - S príchodom nového školského roka sa autobusová doprava na prímestských spojoch v trnavskom regióne vracia nielen do bežného režimu, ale dopravca Arriva Trnava realizoval aj viaceré zmeny vybraných spojov na základe pripomienok samospráv. Z dôvodu uzavretia a plánovanej rekonštrukcie úseku cesty od obce Dolné Orešany po Horné Orešany pri Trnave sú od pondelka odklonené niektoré prímestské linky. Informoval o tom hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.



Návrat do režimu školského roka znamená vyššiu frekvenciu spojov, žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl môžu pri cestovaní využiť cestovanie s čipovou kartou spoločnosti. Platí na linkách mestskej hromadnej dopravy v Trnave, Piešťanoch, Senici a Hlohovci, na prímestských autobusových linkách v týchto okresoch a v rámci Slovenska aj v autobusoch všetkých dopravcov zapojených do systému Slovenského dopravného pasu. "Zľava na cestovnom ušetrí každému držiteľovi finančné prostriedky, deti nemusia nosiť hotovosť a skráti sa aj čas nastupovania do autobusu," uviedol Stach.