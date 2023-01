Na prírodnom cintoríne vo Zvolene bolo prvé kostrové pochovávanie

Zvolen 31. januára (TASR) – Prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene má za sebou prvé kostrové pochovanie celého tela. Pre TASR to uviedla správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková.



Privítali by, ak by sa zvýšil záujem najmä o kostrové prírodné pohreby. "Plocha vyhradená na tieto hroby je u nás väčšia, ako plocha pre prírodné urnové hroby," zdôraznila. Spomenula, že zároveň je tento spôsob šetrnejší k životnému prostrediu ako ukladanie popola.



Podľa Uherkovej bolo vlani v záhrade 32 rozlúčok, v rámci nich uložili popol dvoch zosnulých. "Zatiaľ je to najväčší počet rozlúčok v rámci sezóny," informovala. Konštatovala, že vo zvolenskej Záhrade spomienok je ešte dostatok miesta pre urny. "O prírodné pochovávanie je väčší dopyt, ako sme si mysleli. Premýšľame tak o možnostiach, ako do budúcna zvýšiť kapacitu," podotkla.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné, ako aj cirkevné a bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu. Vlani na jeseň pribudlo v záhrade aj kostrové pochovávanie.