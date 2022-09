Na prírodnom cintoríne vo Zvolene pribudlo kostrové pochovávanie

Zvolen 22. septembra (TASR) – Na ojedinelom prírodnom cintoríne, v Záhrade spomienok vo Zvolene, predstavili vo štvrtok (22. 9.) novinku, ktorou je kostrové pochovávanie. Ide o ekologickejšiu alternatívu pochovávania v porovnaní s urnovým.



"Celé telá sa budú ukladať do zeme v nelakovaných topoľových rakvách bez syntetických materiálov, oblečené v ľanových alebo bavlnených rubášoch," uviedla pre TASR Eva Sládková z Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.



Jedinečné obrady poslednej rozlúčky, ktoré môžu byť tak civilné, ako aj cirkevné, prebiehajú pod korunami stromov. "Nenájdete tu klasické náhrobky, umelé kvety, ani kahance," pripomenula Sládková.



Na podujatí vo štvrtok predstavili aj prírodné pohrebné produkty ako rubáše a rakvu. Rakvu za sprievodu živej hudby dotvárala výtvarníčka.



"Od začiatku založenia Záhrady spomienok sme si priali, aby tu bolo možné pochovávať aj kostrovo," vraví jej správkyňa a obradníčka Andrea Uherková z projektu Funebra, ktorý zastrešuje Živica. "Teraz ponúkneme obe možnosti a ľudia si môžu vybrať podľa ich preferencií. Spolupracovať budeme pri tom s pohrebnými službami, nakoľko my ňou nie sme," dodala.



Kostrové hroby budú umiestnené v trávnatých terasách. Namiesto náhrobkov ich budú označovať malé kamenné tabuľky zo slovenského kameňa a ich povrch bude tvorený lúkou, do ktorej sa bude dosievať kvitnúca lúčna zmes.



"V mnohých krajinách v zahraničí je prírodné pohrebníctvo s týmto spôsobom pochovávania neoddeliteľne spojené, nakoľko ide o šetrnejší spôsob. Hoci popol zaberá menej miesta, tak kremácia je energeticky náročná a produkuje emisie," vysvetlila Uherková. "Sme preto veľmi radi, že mesto nám umožnilo Záhradu spomienok rozšíriť aj o prírodné kostrové hroby," uzatvorila.



Záhrada spomienok sa už od roku 2017 nachádza priamo v areáli Cintorína Zlatý Potok vo Zvolene, v jeho rozšírenej terasovitej časti. Odvtedy sa tam uskutočnilo už viac ako 100 uložení popola vsypom, alebo v rozložiteľných urnách do kvetinových a trvalkových záhonov.