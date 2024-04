Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach otvorili nové laboratórium

Košice 25. apríla (TASR) - Nové spoločné laboratórium slávnostne uviedla vo štvrtok do prevádzky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Vissim. V priestoroch prírodovedeckej fakulty na Jesennej ulici tak vďaka nemu bude možné podporovať základný výskum v oblasti analýzy dát a aplikácii umelej inteligencie. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.



Laboratórium Vissim & UPJS Colaborative Analytics Platform (VUCAP) má umožniť realizovať aplikovaný výskum a transfer výsledkov výskumu do praxe, etablovať spoločné aktivity v medzinárodnom prostredí, zapájať sa do aktivít inovačného ekosystému v košickom regióne či podporovať rozvoj študijných programov fakulty prostredníctvom zapájania študentov do kreatívnych projektov.



"Vítame každú spoluprácu s praxou. V tomto prípade vytvárame podmienky pre našich zamestnancov a študentov na zapojenie sa do riešenia praktických problémov v oblasti pôsobenia spoločnosti Vissim. Okrem dátových zdrojov a odbornej spolupráce spoločnosť avizovala dodanie technologického vybavenia, ktoré bude slúžiť na kreatívne projekty určené pre študentov stredných a vysokých škôl," uviedol dekan fakulty Roman Soták.



Novootvorené laboratórium VUCAP nadväzuje na memorandum o porozumení, ktoré UPJŠ a uvedená firma uzavreli vlani v októbri. Zahŕňa ciele, ako tvorba efektívnej a udržateľnej platformy pre spoluprácu v oblasti dátovej analýzy a matematickej optimalizácie, personálne zabezpečovanie študijného programu analýza dát a umelá inteligencia a jeho propagácia. Spolupráca bola inštitucionalizovaná práve vznikom spoločného výskumného laboratória.



Podľa vedúceho košickej pobočky firmy Mariána Kušníra smerujú k vytvoreniu funkčného ekosystému zloženého z komerčnej spoločnosti a tvorivých pracovníkov a študentov vysokých a stredných škôl. "Veríme, že spolupráca prispeje aj k popularizácii dátovej analytiky a umelej inteligencie medzi študentmi stredných škôl a širokou verejnosťou," uviedol.