Na Prístavnom moste bude cez víkend čiastočná uzávera z dôvodu opráv

Bratislava 13. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Prístavného mosta na ľavom moste medzi križovatkami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Prievoz. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov. Obmedzenie potrvá od soboty (15. 10.) od 0.00 h do nedele (16. 10.) do 24.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Obmedzenie bude v úseku od 0,5 kilometra do 6. kilometra medzi križovatkami Bratislava-Petržalka (Dolnozemská cesta/Einsteinova ulica) a Bratislava-Prievoz. Doprava v pravom jazdnom páse v smere do Trnavy bude bez obmedzení. Doprava v ľavom jazdnom páse v smere do Petržalky bude vedená po obchádzkových trasách.



"Doprava z ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere od Žiliny bude presmerovaná zjazdom pred Prístavným mostom do vetvy rýchlostnej cesty R7 a ďalej na vetvu ústiacu do Prístavnej ulice na most Apollo, odtiaľ na Einsteinovu cestu," priblížila hovorkyňa. Následne budú vozidlá pokračovať na diaľnicu D1 ku križovatke Pečňa, v danom mieste budú mať motoristi možnosť zvoliť smer na D2 Brno alebo na D2 smer Budapešť, Viedeň.



Doprava na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7 bude vedená od dvoch okružných križovatiek pred výjazdom ku vetve na Prístavný most na Brno ďalej po rýchlostnej ceste R7 k Bajkalskej ulici po ceste I/61. "Pred križovatkou s Prievozskou ulicou bude obchádzka viesť do vratnej vetvy späť na Bajkalskú ulicu a následne na vetvu na Prístavnú ulicu až ku križovatke Prístavná, Landererova, Košická," skonštatovala Žgravčáková.



NDS pripomína aj blížiacu sa uzáveru tunela Sitina, a to od piatka (14. 10.) od 22.00 h do soboty (15. 10.) do 10.00 h a tiež od soboty od 22.00 h do nedele (16. 10.) do 10.00 h. Upozorňuje aj na uzáveru tunela Branisko, a to od soboty od 00.00 h do stredy (19. 10.) do 18.00 h. Dôvodom uzávery je pravidelná jesenná údržba.



Diaľničná spoločnosť pripomenula aj prebiehajúce lokálne opravy pri Lamači v Bratislave, a to do piatku do 18.00 h.



NDS tiež informovala, že v najbližších týždňoch bude na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať vodorovné značenie. "Prosíme motoristov o trpezlivosť, zároveň aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Práce prebiehajú naprieč Slovenskom do konca októbra a obnovu uskutočňujeme v závislosti od poveternostných podmienok," uzavrela Žgravčáková.