Na Prístavnom moste sa má znížiť hlučnosť výmenou mostného záveru

Bratislava 6. júla (TASR) - Na bratislavskom Prístavnom moste sa ma vymeniť mostný záver za novú verziu, ktorá minimalizuje hluk pri prejazde vozidiel. Práce začnú od pondelka (8. 7.) a potrvajú maximálne 48 dní. Vodiči majú počítať aj s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Mostný záver, ktorý je na ľavobrežnej estakáde osadený zhruba štyri desaťročia, v súčasnosti už nespĺňa jeho technické požiadavky na pohybové vlastnosti mosta a hlučnosť," uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Zároveň ak by sa podľa neho výmena pôvodného záveru nerealizovala a porušil by sa, bolo by potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prekryť záver, prejazd by bol nepohodlný, zdržujúci a neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu.



Práce na moste sú rozdelené do dvoch etáp. "V prvej etape sa vymení mostný záver v ľavom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého pásu, v druhej etape sa bude pracovať v odstavnom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu," ozrejmila NDS. Výmena sa zrealizuje v 5,22. kilometri diaľnice D1 v ľavom jazdnom páse v smere do Petržalky.



Doprava počas prác bude vedená v dvoch jazdných pruhoch okolo pracoviska. V ľavom jazdnom páse smerom do Petržalky bude znížená rýchlosť na maximálne 60 kilometrov za hodinu, v pravom jazdnom páse smerom do Trnavy bude doprava bez rýchlostných obmedzení.



"Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou mostov a estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta," ozrejmila NDS. Podotkla, že najväčšou záťažou pre mostné závery sú prejazdy ťažkých kamiónov.