Na Prístavnom moste znížia hlučnosť, osadia tam nový mostný záver

Bratislava 4. júla (TASR) - Na budúci týždeň spustí Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stavebnú akciu na estakáde Prístavného mosta. Vymení tam mostný záver za novú verziu, ktorá minimalizuje hluk pri prejazde vozidiel. Práce potrvajú maximálne 48 dní. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie NDS.



"Mostný záver, ktorý je na ľavobrežnej estakáde osadený zhruba štyri desaťročia, v terajšej dobe už nespĺňa jeho technické požiadavky na pohybové vlastnosti mosta a hlučnosť," povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Ak by nenastala výmena pôvodného záveru typu 3W a porušil by sa, v mieste poruchy by bolo podľa neho potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prekryť mostný záver, prejazd by bol nepohodlný a zdržujúci a neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu.



Výmena mostného záveru sa zrealizuje v kilometri 5,220 diaľnice D1 v ľavom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Konkrétne medzi mostom nad Bajkalskou ulicou a ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta. "Pre lepšiu orientáciu, mostný záver sa nachádza v mieste, kde diaľnica mimoúrovňovo križuje Prístavnú ulicu a v blízkosti lokality Nivy," uviedla NDS. Priblížila, že hlavnými prácami bude prvotné odfrézovanie pôvodného asfaltu, vybúranie mostného záveru, osadenie nového oceľového lôžka, natavenie novej hydroizolácie mostovky, osadenie nových modulov gumokovových mostných záverov a nakoniec sa vyasfaltuje okolitá vozovka.



V prvej etape vymení NDS mostný záver v ľavom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého pásu. V druhej etape sa bude pracovať v odstavnom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu.



Pre uskutočnenie prác zvolilo NDS leto, kedy sú nižšie dopravné intenzity a práce sú rozdelené do etáp. Pracovať sa bude aj počas nočných hodín či víkendov. Napriek tomu bude potrebné počítať s istými dopravnými obmedzeniami, tvrdí. "Doprava bude vedená v dvoch jazdných pruhoch okolo pracoviska a počas obidvoch etáp bude pozdĺž staveniska v ľavom jazdnom páse (smer Petržalka) znížená rýchlosť na maximálne 60 kilometrov za hodinu, v pravom jazdnom páse (smer Trnava) bude doprava bez rýchlostných obmedzení," spresnila NDS.



Vysvetlila, že mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou mostov a estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta. Najväčšou záťažou pre mostné závery sú prejazdy ťažkých kamiónov. Bratislavské mosty denne využije takmer 100.000 vozidiel.