< sekcia Regióny
Na prístrojové vybavenie nemocnice v Poprade vyčlenili 12 miliónov
S blížiacou sa zimou je už v plnej prevádzke kotolňa, podarilo sa dokončiť prvé až štvrté poschodie lôžkovej časti, piate a siedme poschodie je v realizácii a ôsme a deviate je v plnej prevádzke.
Autor TASR
Poprad 27. októbra (TASR) - Kompletná rekonštrukcia popradskej nemocnice za približne 42 miliónov eur ide podľa harmonogramu. Po pondelkovom kontrolnom dni na stavbe to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zároveň informoval, že z Plánu obnovy a odolnosti SR pre nemocnicu vyčlenili ďalších 12 miliónov eur na prístrojové vybavenie. Vecné plnenie stavby je podľa neho na úrovni 70 percent.
„Zakaždým, keď tu prídem, tak naozaj je viditeľný pokrok a všetko smeruje k tomu, aby aj táto významná nadregionálna nemocnica so spádovou oblasťou viac ako 100.000 ľudí bola v termíne, tak ako je stanovený, dokončená,“ uviedol Šaško a poďakoval celému personálu za trpezlivosť a súčinnosť, keďže modernizácia prebieha za plnej prevádzky.
S blížiacou sa zimou je už v plnej prevádzke kotolňa, podarilo sa dokončiť prvé až štvrté poschodie lôžkovej časti, piate a siedme poschodie je v realizácii a ôsme a deviate je v plnej prevádzke. Onedlho sa spustí prevádzka aj na doposiaľ nevyužívanom desiatom poschodí, kam sa presťahuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. „Po ukončení všetkých etáp bude v Poprade dohromady 368 lôžok, z toho 349 zmodernizovaných a 19 úplne nových. Zrekonštruuje sa kompletne lôžková, diagnostická aj technologická infraštruktúra. Borili sme sa s určitými problémami, pretože tá budova už má svoj vek, ale myslím si, že sa nám práce darí napĺňať,“ dodal minister.
Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik ocenil, že sa podarí preinvestovať ďalších 12 miliónov eur na nákup nového prístrojového vybavenia. Upozornil, že po obnove geriatrie, komplexnej rekonštrukcii nemocnice a nedávno podpísanom zámere obnovy patologickej anatómie ide v Poprade už o štvrtý schválený projekt z plánu obnovy. „Máme oporu v ľuďoch aj v inštitúciách. Vďaka novému prístrojovému vybaveniu opäť zvýšime úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ podotkol Kandrik. Nové vybavenie pribudne do júna budúceho roka napríklad na oddeleniach nukleárnej medicíny, centrálnej sterilizácie a v operačných sálach, ale aj v ďalších lôžkových častiach nemocnice. Riaditeľ verí, že prestavbu už nič nenaruší a o osem mesiacov bude všetko hotové podľa plánu.
„Zakaždým, keď tu prídem, tak naozaj je viditeľný pokrok a všetko smeruje k tomu, aby aj táto významná nadregionálna nemocnica so spádovou oblasťou viac ako 100.000 ľudí bola v termíne, tak ako je stanovený, dokončená,“ uviedol Šaško a poďakoval celému personálu za trpezlivosť a súčinnosť, keďže modernizácia prebieha za plnej prevádzky.
S blížiacou sa zimou je už v plnej prevádzke kotolňa, podarilo sa dokončiť prvé až štvrté poschodie lôžkovej časti, piate a siedme poschodie je v realizácii a ôsme a deviate je v plnej prevádzke. Onedlho sa spustí prevádzka aj na doposiaľ nevyužívanom desiatom poschodí, kam sa presťahuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. „Po ukončení všetkých etáp bude v Poprade dohromady 368 lôžok, z toho 349 zmodernizovaných a 19 úplne nových. Zrekonštruuje sa kompletne lôžková, diagnostická aj technologická infraštruktúra. Borili sme sa s určitými problémami, pretože tá budova už má svoj vek, ale myslím si, že sa nám práce darí napĺňať,“ dodal minister.
Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik ocenil, že sa podarí preinvestovať ďalších 12 miliónov eur na nákup nového prístrojového vybavenia. Upozornil, že po obnove geriatrie, komplexnej rekonštrukcii nemocnice a nedávno podpísanom zámere obnovy patologickej anatómie ide v Poprade už o štvrtý schválený projekt z plánu obnovy. „Máme oporu v ľuďoch aj v inštitúciách. Vďaka novému prístrojovému vybaveniu opäť zvýšime úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ podotkol Kandrik. Nové vybavenie pribudne do júna budúceho roka napríklad na oddeleniach nukleárnej medicíny, centrálnej sterilizácie a v operačných sálach, ale aj v ďalších lôžkových častiach nemocnice. Riaditeľ verí, že prestavbu už nič nenaruší a o osem mesiacov bude všetko hotové podľa plánu.