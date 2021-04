Na prístupovej ceste k Bojnickému zámku osadili vysúvacie stĺpiky

Bojnice 2. apríla (TASR) - Prístupová cesta k Bojnickému zámku by mala byť pre chodcov bezpečnejšia. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice totiž na nej osadilo vysúvacie stĺpiky. Zabrániť majú tomu, aby sa na ceste pohybovali autá, ktoré tam nemajú čo robiť a ohrozovali návštevníkov.



"Vstup na prístupovú komunikáciu k Bojnickému zámku majú povolené len vozidlá, ktoré majú špeciálne povolenie od múzea. Veľa vodičov to však nerešpektovalo a z toho dôvodu sme boli nútení pristúpiť k tomu, aby sme na prístupovej ceste vybudovali bariéry v podobe stĺpikov," ozrejmila kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



Prístupová komunikácia k zámku je totiž podľa nej súčasťou pešej zóny, veľa vodičov to nerešpektovalo, čím dochádzalo k stretom s návštevníkmi zámku a priľahlej zoologickej záhrady. "K inštalovaniu zábran sme preto pristúpili aj pre bezpečnosť návštevníkov a pre väčší komfort v okolí zámku," podčiarkla.



Keď šofér prichádza na prístupovú komunikáciu, zamestnanci vrátnice múzea ho prostredníctvom videokamier vidia, skontrolujú poznávaciu značku a v prípade, že ide o človeka, ktorý je napísaný na zozname, stĺpiky mu dajú dole. Pokiaľ je to človek, ktorý prichádza na návštevu a nie je v zozname, zazvoní na vrátnicu a prostredníctvom kamery s ňou komunikuje, aby vysvetlil dôvod svojho vstupu na túto komunikáciu.



Vstup na prístupovú komunikáciu majú povolený len vodiči, ktorí majú povolenie od múzea. "Väčšinou ide o obmedzený počet zamestnancov zámku, zoologickej záhrady, tých, ktorí tu majú predajné stánky a prípadne dodávateľské firmy. Zamestnanci Bojnického zámku a zoologickej záhrady po tejto komunikácii len prechádzajú vo vymedzenom čase a parkujú na vymedzených miestach," dodala Gordíková.



Stĺpiky sú navrhnuté tak, aby sa do zámku dostala i najväčšia technika záchranných zložiek. Fungujú 24 hodín denne.