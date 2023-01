Na problematickej križovatke na Pílach v Prievidzi pribudnú semafory

Prievidza 25. januára (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje na križovatke ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona na sídlisku Píly vybudovať svetelnú signalizáciu. Novým riešením dopravy sa bude snažiť znížiť počet kolíznych situácií a nehôd, ku ktorým tam často dochádza. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



Radnica v uplynulých dňoch podpísala zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia. Reaguje na dlhoročnú požiadavku na zmenu organizácie dopravy na križovatke. Po farebnom zvýraznení priechodov pre chodcov preto mesto pristúpilo k rozhodnutiu vybudovať na križovatke svetelnú signalizáciu.



"Časté dopravné nehody nás viedli k rozhodnutiu riešiť z dlhodobého hľadiska situáciu usmernenia dopravy na danom úseku. Samozrejme, rozhodnutiu vybudovať svetelnú križovatku na uliciach M. R. Štefánika a B. Björnsona predchádzali viaceré analýzy a štúdie pracovných skupín a odborných orgánov," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Predmetom uzatvorenej zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia v rozsahu prestavby existujúcej neriadenej križovatky na svetelnú. V rámci návrhu je potrebné riešiť aj pohyb cyklistov a chodcov.



"Potreba zmeny križovatky vyplynula z požiadaviek na zlepšenie dopravnej priepustnosti križovatky a priľahlých komunikácií pre všetkých účastníkov cestnej premávky so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť premávky v súlade s platnými právnymi predpismi," skonštatovala Beňadiková.



Zhotoviteľom projektu bude spoločnosť IPOS, mesto jej zaplatí 23.998 eur. Dokumentáciu má radnici odovzdať do 60 dní od začatia projektových prác.



"Verím, že zmena organizácie dopravy prinesie dlho očakávané uspokojenie všetkých účastníkov premávky, no najmä zvýši bezpečnosť pre vodičov a chodcov," uzavrela primátorka.