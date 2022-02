Na procese so zločineckou skupinou Sereďania vypovedajú svedkovia

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračuje počas tohto týždňa v hlavnom pojednávaní kauzy zločineckej skupiny nazývanej Sereďania, ktorá pôsobila v Seredi, Galante, Šali a okolí. Obžalovaní, ktorých Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) viní z 12 skutkov, medzi ktorými sú založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, rozsiahla násilná a ekonomická trestná činnosť, týkajúca sa pokračovacieho zločinu krádeže kamiónových súprav, nákladných vozidiel či pracovných strojov, už vypovedali. V stredu pokračoval proces výpoveďami svedkov a mal by aj vo štvrtok (3. 2.).



„Môj klient tvrdí, že je nevinný a odmieta všetkých 12 skutkov, ktoré mu kladie za vinu obžaloba. Nie sú relevantné dôkazy, ktoré by preukazovali jeho vinu. Svedkovia nie sú hodnoverní,“ reagoval obhajca obžalovaného a v Rakúsku odsúdeného Petra T. Rudolf Guniš, ktorého dočasne prevzali na Slovensko a v súčasnosti sa koná o uznaní rakúskych rozsudkov a výkone trestu u nás.



Má na krku aj úkladnú vraždu podnikateľa Alojza Bórika. Peter T. ho mal sledovať a spolu s ďalším členom zločineckej skupiny niekoľkými ranami zo samopalu popraviť pred jeho domom.



Manželka sa od smrti manžela ani po 14 rokoch zatiaľ nedočkala spravodlivosti. Podľa slov jej právnej zástupkyne aj po toľkých rokoch je to pre ňu citlivá záležitosť a pre médiá sa preto nechce vyjadrovať.



Hlavné pojednávanie sa koná za múrmi Ústavu na výkon väzby a výkonu trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.



„Môj klient je už odsúdený v inej trestnej veci. Dobrovoľne sa priznáva k skutkom,“ reagoval obhajca Rastislav Urbáni, ktorý zastupuje Mariána V. Obžaloba ho viní zo zločinu podporovania zločineckej skupiny a krádeže



„Ide o obžalobu, kde je žalovaná rozsiahla násilná aj ekonomická trestná činnosť zločineckej skupiny Sereďania, ktorú v minulosti viedol nebohý Maroš Kováč. V rámci toho je zažalovaná aj úkladná vražda poškodeného Bórika. Začína sa postupne rozpletať trestná činnosť tejto zločineckej skupiny na základe výpovedí spolupracujúcich osôb, ktoré boli členmi alebo boli činné pre túto skupinu,“ konštatoval na začiatku procesu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.



Škody sa rádovo pohybujú v miliónoch eur. ÚŠP celkovo viní ôsmich členov gangu, na lavici obžalovaných chýba Marko Majstorovič, ktorý je na úteku a koná sa voči nemu ako ušlému.