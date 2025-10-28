< sekcia Regióny
Na Profesia days v Košiciach sa predstaví takmer 60 vystavovateľov
Účastníci budú mať k dispozícii aj digitálneho sprievodcu, ktorý ponúkne prehľadný program.
Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - Siedmy ročník Profesia days v Košiciach ponúka program nielen pre aktívnych uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre tých, ktorí chcú získať nové zručnosti, inšpiráciu či prehľad o trendoch na pracovnom trhu. Program sa začne v utorok a potrvá do stredy (29. 10.) v priestoroch Kulturparku, kde sa verejnosti predstaví takmer 60 zamestnávateľov a partnerov. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.
„Výraznou súčasťou programu budú aj zástupcovia generálneho partnera - spoločnosti Volvo, ktorá v metropole východu vytvorí tisícky pracovných miest a aktuálne už naberá zamestnancov na množstvo rôznych pozícií,“ uviedla Melcerová.
Účastníci budú mať k dispozícii aj digitálneho sprievodcu, ktorý ponúkne prehľadný program, mapu areálu, možnosť prepojenia s vystavovateľmi, pridania vlastného životopisu a vygenerovania QR kódu na zdieľanie informácií so zamestnávateľmi.
Diskusie budú venované témam ako osobná značka, využitie umelej inteligencie, mentoring, spolupráca generácií, podnikavosť generácie Z, pracovné príležitosti pre ženy z rómskych komunít a stereotypy v online svete. Návštevníci sa môžu zúčastniť aj na workshopoch v zónach Talent Lab a Skill Session. Talent Lab vznikol v spolupráci s Asociáciou pre umelú inteligenciu na Slovensku a bude sa venovať téme využitia umelej inteligencie v pracovnom živote.
