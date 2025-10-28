Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Regióny

Na Profesia days v Košiciach sa predstaví takmer 60 vystavovateľov

.
Na snímke veľtrh práce Profesia days v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Účastníci budú mať k dispozícii aj digitálneho sprievodcu, ktorý ponúkne prehľadný program.

Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - Siedmy ročník Profesia days v Košiciach ponúka program nielen pre aktívnych uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre tých, ktorí chcú získať nové zručnosti, inšpiráciu či prehľad o trendoch na pracovnom trhu. Program sa začne v utorok a potrvá do stredy (29. 10.) v priestoroch Kulturparku, kde sa verejnosti predstaví takmer 60 zamestnávateľov a partnerov. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.

„Výraznou súčasťou programu budú aj zástupcovia generálneho partnera - spoločnosti Volvo, ktorá v metropole východu vytvorí tisícky pracovných miest a aktuálne už naberá zamestnancov na množstvo rôznych pozícií,“ uviedla Melcerová.

Účastníci budú mať k dispozícii aj digitálneho sprievodcu, ktorý ponúkne prehľadný program, mapu areálu, možnosť prepojenia s vystavovateľmi, pridania vlastného životopisu a vygenerovania QR kódu na zdieľanie informácií so zamestnávateľmi.

Diskusie budú venované témam ako osobná značka, využitie umelej inteligencie, mentoring, spolupráca generácií, podnikavosť generácie Z, pracovné príležitosti pre ženy z rómskych komunít a stereotypy v online svete. Návštevníci sa môžu zúčastniť aj na workshopoch v zónach Talent Lab a Skill Session. Talent Lab vznikol v spolupráci s Asociáciou pre umelú inteligenciu na Slovensku a bude sa venovať téme využitia umelej inteligencie v pracovnom živote.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?