Na Profesia days v Žiline sa predstaví viac ako 40 vystavovateľov

Žilina 25. septembra (TASR) - Viac ako 40 vystavovateľov sa prezentuje na štvrtom ročníku festivalu príležitostí Profesia days, ktorý sa v Žiline koná v stredu a vo štvrtok (26. 9.). Informovala o tom Ľubica Melcerová zo spoločnosti Alma Career Slovakia. Počas dvoch dní festival ponúka v Dome odborov voľné pracovné miesta v rôznych sektoroch, ako aj poradenstvo.



Program oboch festivalových dní štartuje o 10.00 h. "Program je vyskladaný tak, že množstvo diskusií a prednášok zaujme aj ľudí, ktorí si nové zamestnanie nehľadajú, no chcú sa dozvedieť aktuálne trendy zo sveta práce. Na workshopoch v Skill Lab zóne zasa môžu získať nové zručnosti," uviedla Melcerová.



Doplnila, že témami žilinského festivalu budú napríklad hranice medzi ľudskosťou a technológiami, ženy v biznise, spolupráca generácií na pracovisku, ako začať kariéru v IT či ako rozbehnúť vlastný biznis. "Vstup na Profesia days je zadarmo, no je potrebné sa zaregistrovať. Ideálne vopred online, aby sa návštevníci a návštevníčky vyhli radom pri vstupe," dodala Melcerová.