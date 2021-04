Na projekt Spolu múdrejší vyčlenil rezort školstva 1,48 milióna eur

Púchov 15. apríla (TASR) – Do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Spolu múdrejší sa prihlásilo takmer 500 škôl z celého Slovenska. Na projekt vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vyčlenil rezort školstva 1,48 milióna eur.



Ako vo štvrtok informoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS), projekt Spolu múdrejší je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, ohrozených školským neúspechom a nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky pre zlepšovanie vedomostí a zručností v popoludňajších hodinách.



„My sme v prvej fáze mohli pokryť iba nejakých 170 škôl zo 471, ktoré sa prihlásili. A som veľmi rád, že môžem povedať, že pokryjeme všetkých 471 škôl. Budeme tak vedieť uspokojiť všetkých, ktorí chcú doučovať a posunúť vedomosti svojich žiakov na celom Slovensku. Týmto dávame aj možnosť ďalším 3000 pedagógom, či už kmeňovým, budúcim, ale aj tým, ktorí už možno odišli zo školstva, aby sa do projektu zapojili,“ pripomenul minister.



Do programu sa počas dvoch týždňov prihlásilo 471 škôl. Najviac ich je z Košického (108) a Prešovského samosprávneho kraja (97), najmenej z Bratislavského (26) a Trnavského kraja (21). Najvýraznejšie zastúpenie (viac ako 70 percent) majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov z rodín v hmotnej núdzi.