Na projekt udržateľnej mobility chce trenčianska radnica milióny eur
Trenčín 16. októbra (TASR) - Trenčianska radnica sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko na projekt Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Zámer na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili vo štvrtok poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
„Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov za projekt Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín je vo výške 6,98 milióna eur. Z toho priame výdavky dosahujú takmer 6,53 milióna eur. Na nepriame výdavky stanovené paušálnou sadzbou sa rozpočtuje suma 456.757 eur,“ priblížil trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč.
Súčasťou projektu sú predprípravné práce na zabezpečenie projekčnej a súvisiacej inžinierskej činnosti potrebnej na realizáciu preložky cesty I/61. Ide o činnosti, ktoré v rámci zmluvy medzi mestom Trenčín a Slovenskou správou ciest zabezpečí mesto Trenčín. Výstupom celého projektu bude niekoľko projektových dokumentácií, niektoré budú slúžiť pre mesto Trenčín a niektoré Slovenskú správu ciest.
Poslanci zároveň schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu Prieťah udržateľnej mobility Trenčín (preložka cesty I/61) s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 4,8 milióna eur bez DPH.
