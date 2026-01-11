< sekcia Regióny
Na projekte električky vníma Hrčka viacero nedostatkov a rizík
Stavebné práce podľa neho negatívne vplývajú na kvalitu života miestnych obyvateľov v podobe hluku, prašnosti či obchádzok.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Za najväčší nedostatok projektu novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke považuje petržalský starosta Ján Hrčka aktuálne pretrvávajúce dopravné obmedzenia na Kultíkovej ulici a fakt, že stále nie je dokončená jedna z najdôležitejších križovatiek. Riziko vidí aj v opakovaných reklamáciách nekvalitných prác. Zo spustenia električky v čase, ktorý v minulosti sám označil za reálny, sa však teší a verí, že projekt bude dokončený do volieb. Uviedol to pre TASR.
„Toto je za mňa aktuálne najväčší problém petržalskej električky. Pri Technopole stále nie je dokončená jedna z najdôležitejších križovatiek, čo výrazným spôsobom obmedzuje ľudí. Pritom aj tento termín bol a je opakovane magistrátom posúvaný,“ skonštatoval Hrčka poukazujúc na opakované posúvanie termínov pri viacerých stavebných objektoch vrátane zastávok.
Stavebné práce podľa neho negatívne vplývajú na kvalitu života miestnych obyvateľov v podobe hluku, prašnosti či obchádzok, ktoré nie sú vždy najbezpečnejšie, avšak najmä v kontexte s dopravnými problémami inde dokážu spôsobiť aj dopravný kolaps. Každý síce chápe, že dočasne sú tieto obmedzenia nutné, ak sa však termín realizácie predĺži viac ako dvojnásobne, „ľudia to vnímajú o poznanie negatívnejšie“.
Riziko vidí starosta aj v opakovaných reklamáciách nekvalitných prác, napríklad popraskaného betónu koľajiska križovatky pri Dome kultúry Zrkadlový háj či viacerých chodníkov pokrytých dlažbou i asfaltom. Pri každom projekte sa podľa neho síce menšie či väčšie reklamácie vyskytnú, problémom sa však reklamácie stávajú vtedy, ak sa opakujú na tých istých veciach. Ako problém vníma nedostatočnú kvalitu vybraných častí diela. „Je síce pekné mať na pár úsekoch aj bratislavskú dlažbu, ale ak je nesprávne položená a popraská alebo sa prepadáva, na estetike jej to zjavne uberá,“ podotkol Hrčka.
Najviac sa obáva o kvalitu koľajiska, najmä vzhľadom na opakované búracie práce pred samotným spustením električky i praskliny, ktoré sa objavili dodatočne. Všimol si tiež opakované sťažnosti ľudí na hlučnosť električiek, ktorá by sa mala znížiť opakovaným brúsením koľajníc. Verí, že tomu tak bude, hoci si myslí, že na to bol čas aj pred ich spustením.
Na otázku, keď by mohol byť celý projekt kompletne dokončený a skolaudovaný, odpovedal, že dokončené to bude do októbra, teda do volieb. „Či to bude v máji, v júni alebo v auguste, to povedať neviem. No v októbri bude podľa mňa hotových 95 až 99 percent a ako sa hovorí, nech to stojí, čo to stojí, čo naznačuje aj priebežná cenovka,“ poznamenal Hrčka.
Čo sa týka avizovaných štyroch lávok cez Chorvátske rameno, ktoré boli podľa neho roky sľubované magistrátom a jeho organizáciami ako viac než potrebná pridružená infraštruktúra petržalskej električky, tie sú podľa neho „úplne v nedohľadne“. Jedna má totiž aktuálne podľa odhadov mesta stáť zhruba milión eur. Najväčším problémom podľa neho je, že na ne nie sú peniaze, hoci boli naplánované a stavebne sú povolené. „Na druhej strane, keď jedna lávka stojí milión eur, tak sa ani nečudujem,“ doplnil Hrčka, ktorý si myslí, že v kontexte volieb sa na jednu lávku peniaze nájdu.
