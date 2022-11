Na projekty v NP Muránska planina a Poloniny pôjde vyše 17 mil. eur

Bratislava 7. novembra (TASR) - V Národnom parku (NP) Muránska planina z plánu obnovy podporia 15 projektov v sume vyše 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporia v Národnom parku Poloniny. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča.



Na Muránskej planine sa počas realizácie projektov má vytvoriť 57 pracovných miest. Po ich ukončení vznikne 16 pracovných miest, povedal Kiča. Vybuduje sa 59,4 kilometra a obnoví sa 350 kilometrov už existujúcich cyklotrás. Postaviť sa majú okruhy a značenie trás pre rekreačné a bežecké lyžovanie, moderné návštevnícke centrum, záchytné parkoviská v obciach Muráň a Šumiac.



Na Muránskej planine sa z financií plánu obnovy podporí rozvoj jazdeckej turistiky, historický chov koní či budovanie náučných chodníkov. Nastane aj čiastočná obnova ruín hradu Muráň, priblížil Kiča. Vytvorí sa regulácia a zadržiavanie vody, čím sa znížia vysoké prietoky potokov, obnovia sa aj historické parky.



Kiča pokračuje, že v NP Poloniny vznikne počas realizácie projektov 46 pracovných miest a po ich ukončení 23 miest. Vybudujú sa oddychové zóny na podporu prírodného mäkkého turizmu. V Poloninách sa má vybudovať aj múzeum na podporu zachovania rusínskej kultúry a tradičných remesiel. Región sa má podľa štátneho tajomníka digitalizovať, vytvoria sa interaktívne mapy či virtuálne prehliadky.



Ďalej sa má v Poloninách vybudovať živé múzeum remesiel a života. V troch obciach sa zriadia ekologicko-edukačné centrá, uviedol Kiča. Skonštatoval, že peniaze pôjdu aj na zlepšenie astronomického observatória. Postavia sa tam napríklad dva nové pozorovacie pavilóny.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) povedal, že peniaze z plánu obnovy sa musia využiť do polovice roka 2026. "Tam naozaj bude snaha makať veľmi rýchlo. Verím, že všetky projekty budú uskutočnené," podotkol.



Projekty posúvajú podľa generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy Lívie Vašákovej regióny smerom od ťažby dreva k službám. Sú tiež v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi. Investícia nadväzuje na reformu národných parkov. "Je to začiatok dôležitej zmeny, aj keď prostriedky z plánu obnovy nebudú postačujúce. Bude potom priestor na to, aby sa doplnili inými zdrojmi, či už zo štrukturálnych fondov alebo štátneho rozpočtu," skonštatovala Vašáková.



Štátny tajomník ubezpečil tých, ktorých projekty ostali v prvom kole nepodporené, že sa pokúsia pre nich nájsť financie v rámci eurofondov.