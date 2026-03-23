Na projekty v oblasti životného prostredia dajú v Trenčíne 20.000 eur
Autor TASR
Trenčín 23. marca (TASR) - Dotáciu 20.000 eur na aktivity v oblasti životného prostredia si v Trenčíne rozdelí desať subjektov. Rozdelenie mestskej dotácie schválila komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri trenčianskom mestskom zastupiteľstve. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Najvyššiu dotáciu, a to 3480 eur, dostane grécko-katolícka cirkev, farnosť Trenčín na projekt zelenej oázy pred chrámom. Viac ako 2600 eur dostane Občianske združenie (OZ) pri Základnej škole Kubrá na svetový deň včiel a OZ Klub lídrov udržateľnosti na projekt Bezpečne a zdravo do školy.
Radnica z dotácie podporí aj projekty Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi Trenčín, OZ Silnejší slabším, Asociáciu zväzov zdravotne postihnutých Trenčín, OZ pri materskej škole Dúha, OZ Veselé Zlatovce a OZ Zaži Trenčín.
Použitie dotácie z rozpočtu mesta upravilo koncom januára trenčianske mestské zastupiteľstvo novelizáciou všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách z rozpočtu mesta. Novinkou je, že dotácia môže byť poskytnutá do výšky 100 percent nákladov na projekt, doteraz bola maximálna povolená výška 70 percent.
