Na projekty v poľskom pohraničí pôjde z programu Interreg 130 mil. eur

Stará Ľubovňa 24. februára (TASR) - Do projektov v slovensko-poľskom pohraničí pôjde v najbližších rokoch zo štrukturálnych fondov približne 130 miliónov eur. Po stretnutí s poľskými partnermi na hrade Ľubovňa to uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



"PSK a Malopoľské vojvodstvo sú partnermi už 20 rokov a táto spolupráca priniesla reálnu pomoc pre samosprávy a rôzne ďalšie inštitúcie. Finančné prostriedky v novom programovacom období v rámci programu Interreg pomôžu kultúre, cestnému prepojeniu, cyklodoprave i ďalšími oblastiam," uviedol Majerský. Spomenul, že chcú okrem iného pokračovať v projekte cyklotrás Eurovelo, výzvou je podľa neho aj Cesta okolo Tatier a budovať chcú tiež cestné prepojenia v okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Bardejov a Kežmarok. Predseda PSK verí, že sa slovenskej strane podarí v rýchlosti čerpania eurofondov vyrovnať poľským partnerom. "Nie je to len na nás, potrebujeme rozviazať ruky, aby sme mohli napredovať rýchlejšie, ako doteraz," skonštatoval Majerský.



Maršálek Malopoľského vojvodstva Witolt Kozlowski dodal, že aj v Poľsku je čerpanie eurofondov náročné, spolupráca dvoch regiónov však podľa neho celý proces zjednoduší a uľahčí následnú realizáciu projektov. Zdôraznil, že tento pohraničných región je jedinečný v Európe. Jednou z hlavných oblastí, na ktoré chcú využiť európske štrukturálne fondy v nasledujúcich rokoch, je práve budovanie cyklotrás.



Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík verí, že sa práve z tohto balíka peňazí podarí získať zdroje napríklad na obnovu hradnej kaplnky. "Vykonali sme tam historicko-umelecký výskum a našli sme maľby a dekorácie. Chceli by sme ju vrátiť do obdobia spred 300 rokov," uviedol.



Súčasťou piatkového bilaterálneho stretnutia bol pri príležitosti prvého výročia vojny na Ukrajine aj pietny akt uctenia si obetí. V hradnej kaplnke sa účastníci tiež pomodlili za mier.