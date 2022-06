Na protest v Bratislave bude dohliadať mestská polícia

Bratislava 14. júna (TASR) - Na plánované stredajšie (15. 6.) protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave s cieľom zlepšiť ich pracovné podmienky bude dohliadať tak ako pri podobných akciách aj Mestská polícia Bratislava. TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície v Bratislave Peter Borko. Poukázal na to, že mestskí policajti budú celý sprievod viesť i uzatvárať.



Mestská polícia bude spolupracovať s krajským Policajným zborom. Keďže sa podľa Borka očakáva veľké množstvo protestujúcich, v prípade potreby môžu byť povolané na pomoc aj hliadky z iných mestských častí.



Bratislavská krajská polícia informovala, že pre protest sa v stredu obmedzí doprava v Starom Meste. Obmedzenia budú trvať od 14.30 h až do ukončenia zhromaždenia. Týkať sa budú ulíc Námestie SNP, Hodžovo námestie, Palisády, Štefánikova, Zámocká - pri hradnom múre a Mudroňova.



Pri usmerňovaní MHD sa Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude riadiť pokynmi od štátnej, respektíve mestskej polície. "Dispečing dopravného podniku je pripravený na prípadný odklon alebo obmedzenie liniek, ktoré bude usmerňovať operatívne, pravdepodobne aj s využitím záložných vozidiel," uviedol pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Protestné zhromaždenie učiteľov bolo riadne ohlásené miestnemu úradu," potvrdil pre TASR hovorca bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Matej Števove.



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje v stredu v Bratislave protestné zhromaždenie, ktoré sa začne o 13.30 h na Námestí SNP. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie.