Na prvej olympiáde študentov Banskobystrického kraja uspeli domáci

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Viac ako 200 študentov stredných škôl zo všetkých 13 okresov kraja sa zúčastnilo na Športovej olympiáde mládeže, ktorú v Banskej Bystrici po prvý raz zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). V zápolení o Putovný pohár predsedu BBSK boli najúspešnejší mladí športovci z domáceho okresu. TASR o tom v piatok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



"Kolektívy dievčat si 29. septembra zmerali sily v stolnom tenise, chlapci v malom futbale, jednotlivci súťažili v atletike - v behu na 50 metrov, skoku do diaľky a vo vrhu guľou," uviedla Štepáneková.



Prvá Športová olympiáda mládeže sa konala po pandemickom období. Ukázala, že žiaci chcú športovať, olympiádu si užívali.



"Trénujem deti a celkom si nemyslím, že deti po covide nechcú športovať. Teraz po športe priam bažia. Je to pre mňa absolútne nové zistenie a som zaň rada," konštatovala Eva Murková, bývalá slovenská reprezentantka v skoku do diaľky a rozhodkyňa olympiády. V súčasnosti pôsobí v Centre voľného času Junior.



Kraj má ambíciu urobiť z tohto športového podujatia tradíciu. Podľa Imricha Kováča, ktorý podujatie organizačne zastrešoval za odbor školstva Úradu BBSK, nabudúce by radi prizvali aj stredoškolákov z krajín V4.