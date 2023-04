Na Prvoaprílovom učení žiakov ZŠ v Modranke učili hostia a rodičia

Trnava 4. apríla (TASR) – V prvý aprílový deň školského vyučovania pokračovali žiaci a učitelia na Základnej škole s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Trnave-Modranke v tradícii Prvoaprílového učenia. Každoročne spočíva v pozývaní rodičov a zaujímavých hostí, ktorí vystriedajú za katedrou pedagógov a deťom rozprávajú o svojich povolaniach alebo záľubách. Informovala o tom zástupkyňa riaditeľky Gabriela Delinčáková.



"My sme si napríklad do 9.A na prvú vyučovaciu hodinu pozvali primátora Petra Bročku," uviedla triedna učiteľka Ľubica Lutzbauerová. Žiakov zaujímali rôzne podrobnosti výkonu jeho úradu, čo všetko musí robiť, pýtali sa aj na to, koľko zarába a prečo tento rok zdraželi trnavské elektrobicykle. Primátor deťom odpovedal a poprial im hlavne šťastnú ruku pri výbere strednej školy a svojho budúceho profesijného zamerania. Pozvanie prijala aj mama jedného zo žiakov, ktorá vedie cestovnú kanceláriu, rozprávala o zážitkoch z rôznych destinácií. "Ďalšia mamička pracuje v SBS-službe, hovorila žiakom o zásadách ochrany osôb i majetku, zaujímali ich aj príbehy o použití tzv. prepadového tlačidla," dodala triedna deviatakov.



Do ostatných tried prišli aj ďalší hostia, od ktorých sa deti dozvedeli napríklad zaujímavosti zo života včiel a výroby medu, o pozadí práce fotografa či športového redaktora a komentátora. Hovorili tiež o prvej pomoci, o nástrahách a krásach pestovania poľnohospodárskych plodín i o výrobe jadrovej energie. Do školy prišli aj študenti Strednej poľnohospodárskej školy v Trnave a ukázali, ako sa starať o zvieratá. "Nezaostali ani naši žiaci, pripravili si prezentáciu o Španielsku, o pletení korbáčov, o fungovaní kolkárne v Modranke a zaujímavosti z histórie a súčasnosti FC Spartak Trnava," doplnila zástupkyňa riaditeľky.



Počas Prvoaprílového učenia chodia učitelia i žiaci oblečení v rôznych vtipných kostýmoch, no prekvapením celého dňa boli podľa Delinčákovej živé sochy - manželia Martančíkovci - prišli v štýle Coco Chanel a Leonardo da Vinci.