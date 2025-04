Na Prvom parnom dni možno zažiť i jazdu historickými parnými vlakmi

Bratislava 12. apríla (TASR) - Železničné múzeum SR v starom rušňovom depe Bratislava východ opäť otvára brány pre verejnosť. Novú sezónu začne v sobotu podujatím Prvý parný deň. V rámci neho môžu ľudia zažiť jazdy historickými parnými vlakmi či vozenie na drezinách a motorových rušňoch. TASR o tom informovali zo Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré podujatie pripravujú v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a občianskym združením VLAKY.NET.



„Hlavnými lákadlami budú jazdy historickými parnými vlakmi, prezentácie železničných modelov, výstavy, ale aj vozenie na drezinách a motorových rušňoch. Súčasťou programu je tiež kyvadlová doprava historickým motorovým vlakom medzi múzeom a hlavnou stanicou. V čele vlakových súprav nebude chýbať historický parný rušeň 555.3008 Mazutka, ktorý potiahne súpravu s drevenými vozňami tretej triedy na trase z hlavnej stanice až do areálu múzea a popoludní aj na výletnej jazde do Kvetoslavova,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.



Podujatie bude trvať v sobotu od 10.00 h do 17.00 h. Vstup do areálu je zadarmo. Lístky na jazdy historických vlakov bude možné zakúpiť iba v hotovosti priamo pri vlaku alebo vo vlaku. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke www.zeleznicnemuzeum.sk.