Na prvý stupeň banskobystrických ZŠ a do škôlok nastúpila väčšina detí

Banská Bystrica 12. apríla (TASR) – Do lavíc prvého stupňa základných škôl a škôlok v Banskej Bystrici sa v pondelok mohli vrátiť už všetci žiaci a škôlkari, a teda nielen deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, prípadne tých, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Celkovo ich bolo zhruba 80 percent. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že podmienkou návratu detí do materských škôl a prvý stupeň základných naďalej ostáva, že aspoň jeden z rodičov sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.



"Z celkového počtu 2786 žiakov prvého stupňa nastúpilo do 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica 2439 žiakov, čo je 88 percent. Z počtu 2113 detí našich materských škôl nastúpilo 77 percent, čo je 1626 škôlkarov," konštatovala Marhefková.