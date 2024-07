Syntetické kanabinoidy z automatov hospitalizujú deti v Prešove

Prešov 4. júla (TASR) - Na detskej psychiatrii Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v poslednom roku zaznamenali opakované prípady detí, ktoré udali požitie syntetických kanabinoidov z voľne dostupných automatov v obchodných centrách. Vyvinuli sa u nich závažnejšie psychické prejavy s potrebou hospitalizácie. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.



"Prírodné kanabinoidy pochádzajú z rastliny konopa siata, z ktorej sa získava 'surová droga' marihuana, jej hlavnou účinnou látkou je tetrahydrokanabinol (THC). THC je preukázanou omamnou a psychotropnou látkou vyvolávajúcou pri opakovanom použití závislosť a je spojená s celým radom telesných a duševných zdravotných problémov," vysvetlila Martina Patúšová, primárka prešovskej detskej psychiatrie.



V poslednom období sa podľa nej stále častejšie stretávajú s takzvanými polosyntetickými, respektíve syntetickými kanabinoidmi, ktoré sa vyrábajú v laboratóriách z prírodných kanabinoidov, najčastejšie ide o HHC (hexahydrokanabinol).



"Na našom oddelení detskej psychiatrie sme v poslednom roku zaznamenali opakované prípady detí, ktoré udali požitie HHC z voľne dostupných automatov v obchodných centrách, u ktorých sa vyvinuli závažnejšie psychické prejavy s potrebou hospitalizácie. V dvoch prípadoch išlo o psychotickú poruchu, ako následok užívania HHC, kde bolo nutné nasadenie psychofarmák. V klinickom pozorovaní a v anamnéze boli prítomné u pacientov úzkostné stavy, halucinácie, podozrievavosť, telesná slabosť s telesnými príznakmi, ako búšenie srdca, zrýchlené dýchanie. V oboch prípadoch došlo k ústupu uvedených prejavov," priblížila Patúšová.



Niektorí detskí pacienti, ktorí sú na prešovskej psychiatrii hospitalizovaní pre iné diagnózy, ako je užívanie drog, tiež priznali podľa primárky experimentovanie s HHC, respektíve syntetickými kanabinoidmi.



"Najväčším nebezpečenstvom užívania kanabinoidov v mladom veku je to, že u predisponovaných osôb môžu spôsobiť prepuknutie závažného duševného ochorenia z okruhu schizofrénie. Užívanie kanabinoidov v detstve a v období dospievania predisponuje jedincov k výskytu depresívnych a úzkostných porúch, spôsobuje vyššie riziko závislosti od iných psychoaktívnych látok, zvyšuje riziko samovrážd," vysvetlila Patúšová.



Do zoznamu omamných a psychotropných látok by sa mohli zaradiť aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v polovici júna poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Ministerstvo už skôr deklarovalo potrebu zaradenia látok medzi zakázané látky. Odôvodňovalo to najmä ohrozením širokej verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, ktoré v súčasnosti majú k látkam voľný prístup. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili koncom minulého roka aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Informovali o prípadoch otravy detí.