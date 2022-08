Na Pustom hrade bude opäť replika kráľovskej svadby z 13. storočia

Zvolen 26. augusta (TASR) - Na dolnom Pustom hrade nad Zvolenom sa v sobotu (27. 8.) uskutoční kráľovská svadba. Návštevníci tohto inscenovaného podujatia si užijú stredovekú atmosféru od rána až do neskorého večera. Ako informujú organizátori, Konštancia, dcéra kráľa Bela IV., si na Pustom hrade zobrala v roku 1247 Leva, syna haličského kniežaťa Danila. "Udeje sa tak opäť aj toto leto," uvádzajú.



Kráľovská svadba sa na Pustom hrade tak ako pred 750 rokmi uskutočnila prvýkrát v roku 2020. Prilákala vtedy takmer tisícku divákov, hoci prípravu podujatia ovplyvňovali protipandemické opatrenia. Úspech podujatia primäl organizátorov k rozhodnutiu spraviť z kráľovskej svadby tradičné podujatie na strednom Slovensku. V tomto roku to bude už tretí ročník.



Cieľom podujatia je prostredníctvom reálnej udalosti z minulosti priblížiť verejnosti významnú históriu regiónu. Súčasťou podujatia nebude len samotný slávnostný akt kráľovskej svadby, ale aj aktivity, ktoré predstavia bežný život na stredovekom hrade. "Bezpochyby atraktívnym bodom programu bude dobýjanie stredovekého hradu," pripomínajú organizátori s tým, že na príprave programu sa bude aj tento rok podieľať takmer stovka priaznivcov stredoveku združených v rôznych rytierskych, šermiarskych a historických spolkoch naprieč celým Slovenskom a v Česku.



Samotnému aktu kráľovskej svadby bude podľa organizátorov predchádzať sprievod svadobnej družiny, sokoliari, šermiarske súboje o ruku princeznej, detský kútik s hrami, kaukliarom, tvorivé dielne či lukostrelecký turnaj. Nebudú chýbať ani dobové tance a stredoveká hudba. Bohatý bude aj sprievodný program v areáli. Najmenší si môžu pozrieť bábkové predstavenie Šašo a kráľ či vyskúšať prácu šikovných remeselníkov na hrade. Novinkou tohto roka je doplnková služba pre návštevníkov v podobe kyvadlovej dopravy na Pustý hrad. Počas podujatia bude od 9.30 do 19.00 h premávať 19-miestny mikrobus.



Kráľovskú svadbu organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.