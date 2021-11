Na Pustom hrade našli druhú rímsku mincu, v regióne je vzácnosťou

Zvolen 29. novembra (TASR) – Archeológovia našli na Pustom hrade nad Zvolenom druhú rímsku mincu. Podobne ako v prvom prípade, aj teraz ju objavili za pomoci detektora kovov.



„V archeológii sa často stáva, že najvzácnejší nález nájdeme na záver sezóny,“ uviedol pre TASR vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade Ján Beljak. Aktuálna a zároveň jubilejná 30. archeologická sezóna na Pustom hrade trvala od začiatku júla do konca novembra. „Našli sme ju len pred pár dňami, keď sme sa pre silnú poľadovicu na hrad ledva dostali,“ priblížil objav Beljak.



Prvou rímskou mincou nájdenou na Pustom hrade bol subaerátny antoninián cisára Galliena, ktorý vládol v rokoch 253 – 268. Archeológovia ju našli v sonde pri hlavnej vstupnej bráne horného hradu v roku 2018.



Aktuálny nález objavili pri kontrole zeminy v už zasypanej sonde na spodnej terase tzv. Dončovho hradu. „Zrejme ide o postriebrený antoniniánus Gallienovej manželky Saloniny. Presne to budeme vedieť až po dôkladnom vyčistení a konzervácii mince. Obe mince zrejme súvisia s Kvádmi, ktorí v 3. storočí mali osadu na Haputke, priamo pod Pustým hradom a obchodovali s Rimanmi,“ objasnil Beljak. „V našom horskom prostredí stredného Slovenska je to výnimočný nalez. Na juhozápadnom Slovensku, na hranici s Rímskou ríšou sú tieto mince početnejšie,“ doplnil.



Tento rok sa na Pustom hrade sústredili na obnovu veže vo východnej línii opevnenia horného hradu. „Mali sme tiež štyri archeologické sondy, v ktorých sa opäť našli aj falzifikáty stredovekých mincí,“ pripomenul archeológ. Začiatkom 14. storočia sa totiž na hrade falšovali mince spôsobom, že na medené jadro dávali tenký strieborný pliešok.



Počas sezóny tiež našli väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku a nálezy keramiky z doby bronzovej. V sonde na spodnej terase Dončovho hradu objavili zvyšky múru zo záveru 13. storočia. O akú stavbu išlo a na čo slúžila, na to odpoveď zatiaľ nepoznajú. S výskumom tam budú pokračovať v roku 2022.



Našli tam aj tri mince, sú na nich zobrazení uhorskí králi Belo IV., Ladislav IV. a Ondrej III. Arpádovci, prvá vládnuca dynastia v Uhorsku. Celkove sa na Pustom hrade v roku 2021 našlo takmer 50 mincí zo stredoveku a okrem razieb z Uhorska boli časté aj mince českého kráľa Přemysla Otakara II.