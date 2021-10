Na Pustom hrade otvorili obnovený náučný chodník s 21 tabuľami

Zvolen 22. októbra (TASR) – Na náučnom chodníku vedúcom k Pustému hradu v blízkosti mesta Zvolen pribudlo 21 nových informačných tabúľ. Počas slávnostného otvorenia náučného chodníka boli návštevníkom predstavené i archeopieskovisko a štúdia realizovateľnosti via ferratového areálu v okolí hradu. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



Viac ako 20 informačných tabúľ nahradili na náučnom chodníku tabule inštalované v rokoch 1997, 2001 a 2012, ktorých stav bol v súčasnosti už nevyhovujúci. „Vďaka aktualizácii náučného chodníka Pustý hrad sprístupníme návštevníkom modernou formou aktuálne informácie, získané archeologickým, architektonicko-historickým a archívnym výskumom a rovnako aj informácie o flóre a faune hradného kopca,“ priblížil vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade Ján Beljak.



Pri tvorbe nových informačných tabúľ sa mesto Zvolen inšpirovalo katalógom jednotného turistického mobiliáru pre lokality Pohronskej hradnej cesty, ktorý je výsledkom architektonicko-dizajnérskej súťaže z roku 2019. Obnovu náučného chodníka podporil sumou viac ako 13.700 eur Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), projekt takmer 10.000 eurami spolufinancovalo aj mesto Zvolen.



V rámci slávnostného otvorenia obnoveného náučného chodníka bol návštevníkom predstavený aj projekt archeopieskoviska, ktorého cieľom je zatraktívniť komentované prehliadky Pustého hradu. Atrakcia na hrade pribudla počas leta a návštevníkom ponúka možnosť zoznámiť sa s prácou archeológov.



„Ich úlohou je nájsť pod dohľadom skutočného archeológa predmety zakopané v piesku a zaliate do sadry. Sú nimi cínové kópie mince Bela IV., ktoré boli na hrade skutočne nájdené počas archeologického výskumu,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč.



Súčasťou ďalšieho rozvoja okolia Pustého hradu je aj projekt via ferratového areálu. Plánované zabezpečené cesty by sa mali nachádzať v oblasti prístupového chodníka až po miesto zhruba 1,5 kilometra západne od hradu smerom na lokalitu Peťuša. Na samotnom hrade sa tiež dokončuje obnova veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu. K veži komitátneho hradu, ktorá je najstaršou budovou na Pustom hrade, by malo ešte tento rok pribudnúť schodisko s vyhliadkovou plošinou.



Pustý hrad bol v minulosti sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. storočí patrila k najrozsiahlejším na území dnešného Slovenska. Nachádza sa na kultúrnej trase Barborská cesta a Pohronskej hradnej ceste a v súčasnosti patrí k najnavštevovanejším lokalitám v regióne. Podľa odhadov mesta Zvolen navštívilo národnú kultúrnu pamiatku Pustý hrad v tohtoročnej letnej sezóne približne 30.000 ľudí